На антивоенном концерте Sound of Peace ("Звук мира") в Берлине, на площади под Бранденбургскими воротами, собралось более 10 тысяч человек, передает rbb24. Они пришли с сине-желтыми флагами и плакатами с надписями "Остановите войну", "Закройте небо".
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В поддержку Украины в Германии выступили известные зарубежные артисты – певцы Clueso, Майкл Патрик Келли, Сара Коннор, Zoe Wees, группы Silbermond, Fury in the Slaughterhouse, The BossHoss и скрипач Дэвид Гарретт. На одну сцену с ними вышла супруга мэра Киева Наталья Кличко. Джамала присоединилась по видео.
Джамала и Наталья Кличко собрали 12 миллионов евро для Украины в Берлине
Победительница Евровидения-2016 Джамала проникновенно исполнила гимн Украины с сине-желтым флагом на плечах. Жена Кличко, которая давно переехала в Гамбург, тоже спела по-украински, песню Better Days. Как сообщили организаторы, до конца концерта им удалось собрать 12 миллионов евро – почти 390 миллионов гривен – для пострадавших из-за войны.
То, что сейчас происходит с моей страной, ужасно. Важно видеть, как здесь собираются толпы. Важно видеть, что весь мир стоит за Украину. Только вместе мы можем создать мир,
– сказала Наталья Кличко.
Наталья Кличко спела на концерты в Берлине: видео
Весь мир сейчас с нами. Физически – в составе интернационального легиона ВСУ и в самых горячих точках с фотокамерами. И морально – с плакатами в поддержку Украины в своих городах. Весь мир помогает нам,
– написала Джамала в инстаграме.
"Весь мир помогает, потому что стремится к миру, свободе и прогрессивности. Ведь в современности нет места террору, диктаторам и войне. Сейчас решается будущее мира и во главе борьбы с тьмой – Украина", – мощно добавила певица.
Джамала спела на концерты в Берлине: видео и фото
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Где уже успела выступить Джамала
- Сначала певица выступила на отборе Евровидения в Германии, где собрала для ВСУ 67 миллионов евро. Украинской армии передали все деньги, вырученные из смс-голосования.
- Впоследствии песня "1944" зазвучала на Нацотборе в Румынии.
- Чуть больше недели назад Джамала исполнила гимн Украины на сцене "Голоса" в Литве. В Вильнюсе собирать деньги для нашей армии и гуманитарную помощь пострадавшим.
- На благотворительном концерте We are one в Бухаресте артистка пела на одной сцене с британцем Томом Оделлом.