На антивоенном концерте Sound of Peace ("Звук мира") в Берлине, на площади под Бранденбургскими воротами, собралось более 10 тысяч человек, передает rbb24 . Они пришли с сине-желтыми флагами и плакатами с надписями "Остановите войну", "Закройте небо".

К теме Тина Кароль выступила в Польше с 7-летней "звездой бомбоубежища": видео с концерта

В поддержку Украины в Германии выступили известные зарубежные артисты – певцы Clueso, Майкл Патрик Келли, Сара Коннор, Zoe Wees, группы Silbermond, Fury in the Slaughterhouse, The BossHoss и скрипач Дэвид Гарретт. На одну сцену с ними вышла супруга мэра Киева Наталья Кличко. Джамала присоединилась по видео.

Джамала и Наталья Кличко собрали 12 миллионов евро для Украины в Берлине

Победительница Евровидения-2016 Джамала проникновенно исполнила гимн Украины с сине-желтым флагом на плечах. Жена Кличко, которая давно переехала в Гамбург, тоже спела по-украински, песню Better Days. Как сообщили организаторы, до конца концерта им удалось собрать 12 миллионов евро – почти 390 миллионов гривен – для пострадавших из-за войны.

То, что сейчас происходит с моей страной, ужасно. Важно видеть, как здесь собираются толпы. Важно видеть, что весь мир стоит за Украину. Только вместе мы можем создать мир,

– сказала Наталья Кличко.

Наталья Кличко спела на концерты в Берлине: видео

Весь мир сейчас с нами. Физически – в составе интернационального легиона ВСУ и в самых горячих точках с фотокамерами. И морально – с плакатами в поддержку Украины в своих городах. Весь мир помогает нам,

– написала Джамала в инстаграме.

"Весь мир помогает, потому что стремится к миру, свободе и прогрессивности. Ведь в современности нет места террору, диктаторам и войне. Сейчас решается будущее мира и во главе борьбы с тьмой – Украина", – мощно добавила певица.

Джамала спела на концерты в Берлине: видео и фото

Интересно От Арестовича до Кима: на ком женаты главные "краши" украинской политики

Где уже успела выступить Джамала