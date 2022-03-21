В Варшаве Тина Кароль вместе с единомышленниками создала Международный центр информационного сопротивления. Артистка делает все возможное, чтобы донести миру правду о событиях, происходящих на территории нашей страны. Также она участвует в антивоенных митингах и благотворительных концертах.

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Тина Кароль выступила в Лодзи

В польском городе Лодзи состоялся масштабный благотворительный концерт "Вместе с Украиной". На нем выступили не только польские, но и украинские артисты. Среди них была Тина Кароль. Певица исполнила трогательную композицию "Закрили твої очі", которую написала после смерти мужа. Во время войны в Украине трек наполнился новым смыслом.

Также на сцену с попдивой вышла 7-летняя Амелия из Киева, прославившаяся на весь мир исполнением саундтрека из мультфильма "Ледяное сердце" в киевском бомбоубежище. Маленькая певица вместе с кумиром спела "Україна – це ти".

Выступление Тины Кароль и Амелии Анисович: смотрите видео онлайн