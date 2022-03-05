На событие также прибыли Кончита Вурст и Джейн Комерфорд. Представителем Германии на конкурсе Евровидение-2022 стал Malik Harris с песней "Rockstars" .
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Не менее важным событием финала отбора стало появление Джамали. Крымскотатарская звезда исполнила свою "победную" песню "1944" о депортации крымских татар, с которой выиграла Евровидение-2016 в Стокгольме.
Для выступления на сцене отбора Джамала надела черный костюм с блузой и сине-желтим флагом. Пока артистка со слезами на глазах пела, люди в зале слушали стоя и громко аплодировали после выступления.
Джамала на отборе Евровидения-2022: смотреть видео онлайн
Как сообщили в Общественном , чтобы поддержать Вооруженные силы Украины, Джамала самостоятельно организовала два специальных выступления в Германии и Румынии 4 и 5 марта. Все средства, собранные посредством SMS-голосования, будут переданы украинской армии, сказала звезда.
За последние дни я эвакуировала детей, оставила их в Стамбуле и принялась воевать против агрессора по-своему. Интервью за интервью. Эфир за эфиром. Британия, Испания, Франция… Я сделаю все, чтобы мир узнал о преступлениях, которые творятся дома,
– говорит Джамала.
Почему Джамала уехала из Украины
- В момент вторжения России в Украину женщина находилась с двумя детьми и мужем в Киеве. Но после агрессивных обстрелов она мгновенно собрала вещи и уехала из города на автомобиле.
- Женщина 4 сутки добиралась до румынской границы, где их оставил там муж артистки – Сеит-Бекир. Он вернулся в Киев.
- Певица через Румынию попала в Турцию и оставила детей в Стамбуле. После этого она отправилась в Европу, чтобы быть "максимально полезной" и рассказывать миру о российских оккупантах. Она дала уже более 30 интервью иностранным изданиям.
- Следует добавить, что после наступления России в Украину шансы группы Kalush Orchestra победить в конкурсе в Италии резко выросли – букмекеры им пророчат первое место.