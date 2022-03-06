После того, как Джамала пересекла границу Украины с Румынией из-за жестоких действий России в Киеве, она отправила детей в Стамбул, а сама поехала рассказывать миру о трагедии своего народа. Женщина уже дала десятки интервью зарубежным СМИ, а также организовала 2 выступления на Национальных отборах в Германии и Румынии.

К слову Джамала выступила в Германии на отборе Евровидения: средства из эфира направят в ВСУ

Средства за СМС-голосование, которые будут приходить во время прямых эфиров, передадут на нужды Вооруженных сил Украины. Уже известно, что в Германии 4 марта удалось собрать 67 миллионов евро (!) , пока цифр о Румынии еще нет. Добавим, что на Нацотборе в Румынии победил певец WRS с песней "Llámame".

Победительница Евровидения-2016 Джамала выполнила на сцене отбора песню "1944" о трагедии крымскотатарского народа, слова которой теперь приобрели новое значение. Она надела тот же черный костюм и блузу, что и в Германии, и пела с украинским флагом. После выступления она поблагодарила румынский народ, который первым принял ее в трудную минуту после наступления России.

"Я хочу призвать весь мир, чтобы мы остановили эту войну – кровавую, жестокую. Сегодня я пела от имени всех женщин и детей, находящихся сейчас в бомбоубежищах. Тысячи людей уже были убиты. Я хочу, чтобы Европа и мир знал, что это война, которая не просто происходит в Украине. Это война, которая происходит в центре Европы. Она касается каждого. Не дайте убивать наших детей. Я снова благодарю Румынию за то, что она первой, как настоящий сосед, открыла дверь и пригласила в гости. Большое спасибо вам за это ", – сказала Джамала со сцены в прямом эфире румынского канала TVR.

Джамала на Нацотборе в Румынии: смотреть видео онлайн

Знаменитости тоже "воюют"

Следует добавить, что украинские звезды ведут сильную информационную поддержку и настоящую войну с теми, кто не верит в российско-украинскую войну, в частности:

Никита Добрынин, Тарас Тополь, Андрей Хливнюк, Ахтем Сеитаблаев и десятки других знаменитостей сменили музыкальные инструменты и микрофоны на оружие;

Маша Ефросинина, Тарас Тополя, Наталья Могилевская, Мария Бурмака общаются с иностранными журналистами, в том числе с российскими "оппозиционными", которым рассказывают о событиях в Украине;

Инстаграм-блоггеры с миллионными аудиториями объединяются, чтобы продемонстрировать миру, в частности России и Беларуси, что наступление начала Россия, а не Украина сама себя обстреливает;

Десятки украинских звезд продолжают "стучать" к россиянам и белорусам, чтобы те выходили на митинги и остановили Путина.