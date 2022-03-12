Джамала прибыла в Вильнюс, потому что была приглашенной звездой литовского "Голоса". В финале шоу певица щемяще исполнила гимн Украины и призвала поддержать наш народ в тяжелое время войны с российскими оккупантами.

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Исполнительница опубликовала несколько историй в инстаграме, где сообщила, что сейчас находится в столице Литвы. Джамала призвала всех украинцев, живущих в этой стране, помогать нашей армии.

Друзья, привет, я сейчас в Вильнюсе. Здесь финал "Голоса страны", где во время всего шоу будут собирать деньги для украинской армии и для гуманитарной помощи Украине,

– сказала Джамала.

Звезда также рассказала, что все средства по смс-голосованию на финале "Голоса" пришлют на счета Вооруженных Сил Украины.

Когда Джамала исполняла украинский гимн в зале стояла полная тишина и все зрители, включая судей, встали в знак уважения. Исполнительница спела а капелла и без всякого музыкального сопровождения, что усилило атмосферу выступления.

Также Джамала поделилась, что очень поражена тем, как ее встретили в Литве. По словам певицы, в Вильнюсе очень много украинских флагов и повсюду слышно "Слава Украине".