На антивоєнному концерті Sound of Peace ("Звук миру") в Берліні, на площі під Бранденбурзькими воротами, зібралося більш як 10 тисяч людей, передає rbb24. Вони прийшли з синьо-жовтими прапорами та плакатами з написами "Зупиніть війну", "Закрийте небо".

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На підтримку України в Німеччині виступили відомі закордонні артисти – співаки Clueso, Майкл Патрік Келлі, Сара Коннор, Zoe Wees, гурти Silbermond, Fury in the Slaughterhouse, The BossHoss та скрипаль Девід Ґарретт. На одну сцену з ними вийшла дружина мера Києва Наталія Кличко. Джамала ж приєдналася по відео.

Джамала та Наталія Кличко зібрали 12 мільйонів євро для України в Берліні

Переможниця Євробачення-2016 Джамала проникливо виконала гімн України з синьо-жовтим стягом на плечах. Дружина Кличка, яка давно переїхала до Гамбурга, теж заспівала українською, пісню Better Days. Як повідомили організатори, до кінця концерту їм вдалося зібрати 12 мільйонів євромайже 390 мільйонів гривень – для тих, хто постраждав через війну.

Те, що зараз відбувається з моєю країною, жахливо. Важливо бачити, як тут збираються натовпи. Важливо бачити, що весь світ стоїть за Україну. Тільки разом ми можемо створити мир,
– сказала Наталія Кличко.

Наталія Кличко заспівала на концертів в Берліні: відео

Весь світ зараз з нами. Фізично – у складі інтернаціонального легіону ЗСУ та в найгарячіших точках з фотокамерами. І морально – з плакатами на підтримку України у своїх містах. Весь світ допомагає нам,
– написала Джамала в інстаграмі.

"Весь світ допомагає, бо прагне миру, свободи та прогресивності. Адже в сучасності немає місця терору, диктаторам та війні. Зараз вирішується майбутнє світу і на чолі боротьби з пітьмою – Україна", – потужно додала співачка.

Джамала заспівала на концертів в Берліні: відео та фото

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