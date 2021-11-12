Джамала улетела в романтическое путешествие с мужем: фото из Италии

После вылета из "Танцев со звездами" и сольника в Октябрьском дворце Джамала отправилась в отпуск. Впервые за долгое время она улетела за границу не с сыновьями, а с мужем. Для романтической поездки пара выбрала Италию, город Неаполь.

38-летняя Джамала так хотела в путешествие с любимым, что ей было безразлично, где отдыхать. По словам певицы, они с Бекиром "ткнули пальцем, куда можно быстро полететь прямым рейсом" и наткнулись на Неаполь – город-миллионник в Италии.

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Наконец-то вдвоем. Не спрашивайте почему именно Неаполь. Купили первый прямой перелет, который увидели,

– поделилась Джамала.

В Италию звездные супруги прилетели вечером, поэтому успели увидеть не так много. Они отведали блюда местной кухни, заказав пиццу на ужин, и прогулялись по старому центру. Для выхода Джамала выбрала стильный черно-белый look – брюки палаццо, короткий топ и удлиненный жакет с принтом "гусиная лапка".

Джамала с мужем в Италии / Фото из инстаграма певицы

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