Джамала улетела в романтическое путешествие с мужем: фото из Италии
Источник:инстаграм Джамалы
После вылета из "Танцев со звездами" и сольника в Октябрьском дворце Джамала отправилась в отпуск. Впервые за долгое время она улетела за границу не с сыновьями, а с мужем. Для романтической поездки пара выбрала Италию, город Неаполь.
38-летняя Джамала так хотела в путешествие с любимым, что ей было безразлично, где отдыхать. По словам певицы, они с Бекиром "ткнули пальцем, куда можно быстро полететь прямым рейсом" и наткнулись на Неаполь – город-миллионник в Италии.
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Наконец-то вдвоем. Не спрашивайте почему именно Неаполь. Купили первый прямой перелет, который увидели,
– поделилась Джамала.
В Италию звездные супруги прилетели вечером, поэтому успели увидеть не так много. Они отведали блюда местной кухни, заказав пиццу на ужин, и прогулялись по старому центру. Для выхода Джамала выбрала стильный черно-белый look – брюки палаццо, короткий топ и удлиненный жакет с принтом "гусиная лапка".
Джамала с мужем в Италии / Фото из инстаграма певицы
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