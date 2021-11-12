38-річна Джамала так хотіла у подорож з коханим, що їй було байдуже, де відпочивати. За словами співачки, вони з Бекіром "тицьнули пальцем, куди можна швидко полетіти прямим рейсом" й натрапили на Неаполь – місто-мільйонник в Італії.
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Нарешті вдвох. Не питайте чому саме Неаполь. Купили перший прямий переліт, який побачили,
– поділилась Джамала.
В Італію зіркове подружжя прилетіло ввечері, тому встигло побачити не так багато. Вони скуштували страви місцевої кухні, замовивши піцу на вечерю, і прогулялись старим центром. Для виходу Джамала обрала стильний чорно-білий look – шани палаццо, короткий топ і подовжений жакет з принтом "гусяча лапка".
Джамала з чоловіком в Італії / Фото з інстаграму співачки
Де восени відпочивають українські зірки
- Співачка Оля Полякова з чоловіком і доньками полетіла на Мальдіви, де насолоджується чорною ікрою, басейном і казковим пляжем;
- Після вікенду в Італії Монатік з дружиною і синами відправився в ОАЕ. У Дубаї зіркова сім'я сходила в океанаріум, який неабияк вразив малюків.
- Шоумен Володимир Остапчук повернувся з Парижа, куди літав з другою дружиною Христиною Горняк. У найромантичнішому місті Франції пара влаштувала фотосесію на даху.
- Зіркове подружжя Насті Каменських і Потапа встигло об'їздити кілька країн. У жовтні вони встигли сходити на побачення в Іспанії та приміряти традиційні арабські вбрання в ОАЕ.