38-річна Джамала так хотіла у подорож з коханим, що їй було байдуже, де відпочивати. За словами співачки, вони з Бекіром "тицьнули пальцем, куди можна швидко полетіти прямим рейсом" й натрапили на Неаполь – місто-мільйонник в Італії.

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Нарешті вдвох. Не питайте чому саме Неаполь. Купили перший прямий переліт, який побачили,

– поділилась Джамала.

В Італію зіркове подружжя прилетіло ввечері, тому встигло побачити не так багато. Вони скуштували страви місцевої кухні, замовивши піцу на вечерю, і прогулялись старим центром. Для виходу Джамала обрала стильний чорно-білий look – шани палаццо, короткий топ і подовжений жакет з принтом "гусяча лапка".

Джамала з чоловіком в Італії / Фото з інстаграму співачки

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