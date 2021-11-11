Париж является особым местом для супругов, ведь именно там состоялось первое романтическое путешествие после знакомства. Владимир и Кристина вернулись во Францию, чтобы снова почувствовать те эмоции.

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Фото Остапчука и Горняк из Парижа

Фотосессию в стиле love story пара устроила на фоне вечернего Парижа. Влюбленные позировали на крыше дома с видом на Эйфелеву башню, которая сверкала желтыми огоньками.

Кристина надела длинное атласное платье золотистого цвета на тонких бретелях. Соблазнительности ее образу добавляло отсутствие бюстгальтера и обнаженная спина. Соединила наряд с босоножками на каблуке в тон. Волосы Горняк собрала в хвост, а на лице сделала макияж с темной помадой на губах. Женственности аутфиту добавили украшения – часы, цепочка и кольцо.

Владимир позировал рядом с любимой в черном костюме и белой рубашке. Они нежно обнимали друг друга и наслаждались моментом.



Владимир Остапчук с женой в Париже / Фото из инстаграма Кристины Горняк



Владимир Остапчук с женой в Париже / Фото из инстаграма Кристины Горняк



Владимир Остапчук с женой в Париже / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Текст публикации Кристины Горняк:

С тобой я стала мягче, с тобой я становлюсь смелее, а именно в любви! Держи меня крепче и не отпускай, ведь между нами точно что-то очень особенное! Мы учимся, мы взрослеем, мы становимся мудрее! Каждое наше путешествие оставляет след на долгую память! Наша открытка from Paris with love такая нежная. Люблю!