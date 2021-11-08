Поскольку в столице суровый карантин, то звезда большую часть времени проводит дома с самыми родными. А в социальных сетях радует поклонников атмосферными кадрами.

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Новые фото Джамалы

На нескольких фотографиях, появившихся в профиле знаменитости, она позирует в красном oversize худи. Джамала уложила волосы ровно, а на лицо не наносила косметику. Звезда не боится представать перед камерами без макияжа и смело демонстрирует натуральную красоту.

В руках певица держала домашнего питомца. Также привлекает ее безупречный бежевый маникюр.

"В случае, если вы вдруг забыли, что у меня еще и собака есть", – написала Джа под фото.



Джамала с домашним любимцем / Фото из инстаграма певицы



Джамала с домашним любимцем / Фото из инстаграма певицы



Джамала с домашним любимцем / Фото из инстаграма певицы

Звезды и их любимцы