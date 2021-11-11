Дмитрий Монатик стремится, чтобы его сыновья увидели как можно больше интересных мест. Он часто берет их с собой в путешествия, они вместе изучают мир.

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Монатик с семьей в Дубае

Артист обнародовал два фото из Дубая. На первом он с женой и сыновьями изображен в океанариуме. Второй снимок семья сделала в этом же месте. Но уже через 2 года. Сейчас артист с самыми родными снова изучает этот город, как будто впервые.

Поскольку в Дубае сейчас солнечно и жарко, то члены звездной семьи позируют в летнем, комфортном наряде. На лицах Платона и Даниила сияют улыбки. Похоже, что ребята любят путешествия не меньше, чем родители.

"С разницей в 2 года", – написал звездный папаша под фотографиями.

Монатик с семьей в Дубае / Фото из инстаграма артиста

Звездные родители и дети на отдыхе