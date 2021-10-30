Супруги Владимир Остапчук и Кристина Горняк неожиданно решили на несколько дней улететь в Париж. Там они посетили оперу и наслаждались видами.

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Новые фото из отпуска Остапчука

На одной из прогулок по столице Франции супруги устроили атмосферную романтическую фотосессию. Шоумен надел светлую рубашку, бежевый тренч и замшевые коричневые туфли. Он подарил любимой букет из оранжевых тюльпанов.

Кристина Горняк также позировала перед камерой в стильном наряде. Она примерила белоснежную кофточку и бежевые брюки. Сверху звездная жена накинула кожаное пальто кирпичного цвета.

Детали образа нотариуса добавляли элегантности: черный кожаный берет, солнцезащитные очки, оранжевый атласный шарф и светлые ботинки на высоких каблуках. Кристина распустила и выровняла волосы, а на лице сделала макияж.



Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк



Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк

В инстаграме жена Владимира Остапчука поделилась впечатлениями от путешествия.

Париж – город любви, моды, долгих прогулок, красивых закатов и рассветов, свежих багетов и холодненького шампанского! Купить билеты на самолет, полететь на два дня с мужем в Париж и остаться еще на два дня с подругами – идеальная мысль!

– написала Кристина Горняк.

"Была в Париже несколько раз и четко понимаю, что здесь необходимо гулять пешком, а для этого стоит выбирать отель в удобной локации! Жили мы с видом на Эйфелеву башню, а за углом был Grand Opera – просто вау, просто мечта! Просыпались на этот раз рано, чтобы все успеть, так и получилось! Утром я успевала не спеша сделать свой morning routine, потом с Вовой вкусно позавтракать и посещать все хорошие места осеннего Парижа!" – добавила звездная жена.



Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото з інстаграму шоумена

Поклонники написали множество комментариев под заметками и засыпали комплиментами звездных супругов.

"Невероятно красивые и счастливые";

"Как красиво";

"Красивые. Любви вам";

"Невероятно красивые";

"Шикарные фото";

"Какие вы невероятные. Фото стильные и атмосферные".

Текст публикации Кристины Горняк

Париж – город любви, моды, долгих прогулок, красивых закатов и рассветов, свежих багетов и холодненького шампанского!

Купить билеты на самолет, полететь на два дня с мужем в Париж и остаться еще на два дня с подругами – идеальная мысль!

Была в Париже несколько раз и отчетливо понимаю, что здесь необходимо гулять пешком, а для этого стоит выбирать отель в удобной локации!

Жили мы с видом на Эйфелеву башню, а за углом был Grand Opera – просто вау, просто мечта!

Просыпались на этот раз рано, чтобы все успеть, так и получилось! Утром я успевала не спеша сделать свой morning routine, потом с Вовой вкусно позавтракать и посещать все хорошие места осеннего Парижа!