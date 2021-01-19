Популярная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поделилась миловидным семейным кадром. Она поздравила младшего сына Селима-Гирея с 7 месяцами со дня рождения.

Джамала обожает проводить время с семьей. Она получает удовольствие от материнства и счастлива, что имеет возможность воспитывать двух сыновей. На личной странице в Инстаграме знаменитость раз запостила красивый снимок, где позирует с родными.

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Новое семейное фото Джамалы

Артистка опубликовала черно-белую фотографию, которой очаровала поклонников. Джамала предстала перед камерой вместе с мужем и младшим сыном Селимом-Гираем. Исполнительница второй раз стала мамой 19 июня 2020 года. В вторник, 19 январь 2021 года, мальчику исполнилось 7 месяцев. Именно по этому случаю звездная мама поделилась трогательным фото.

Сын знаменитости позировал на руках у своего отца. Сеит-Бекир невероятно счастлив, на его лице сияет искренняя улыбка. Джамала также улыбается. Она с нежностью смотрит на руку сыночка, которую он прижал к ней.

"Семь месяцев двойной любви", – написала в публикации певица.



Джамала с мужем и сыном / Фото с инстаграму Джамалы

В комментариях фанаты исполнительницы поздравляют маленького Селима-Гирея и оставляют приятные слова в адрес семьи.