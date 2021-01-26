Певица Джамала недавно отправилась на отдых в Египет с младшим сыном Селим-Гираем. Для малыша это уже третья заграничная поездка.

Источник: Инстаграм Джамалы

Звездная мамочка устроила милую фотосессию с мальчиком на территории роскошного пятизвездочного отеля в городе Шарм-эш-Шейх.

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Фото Джамалы с младшим сыном в Египте

Если двухлетний Эмир остался в Украине с отцом, то семимесячный Селим-Гирай, которого певица кормит грудью, полетел в отпуск вместе со знаменитой мамой. Похоже, он легко переносит путешествия на самолете, ведь уже успел побывать в Турции, а в Египте уже во второй раз.

С младшим сыном на руках Джамала позировала на побережье Красного моря. Она предстала в легком костюме цвета хаки, который состоял из широких брюк с высокой талией и рубашки. Под него звезда надела черный купальник, поэтому позволила себе расстегнуть верх наряда.

Образ артистка довершила светлыми тапочками и массивными солнцезащитными очками, за которыми скрыла лицо без макияжа. Волосы она собрала в низкий хвост, а на руках держала Селим-Гирая. Для сына исполнительница подобрала белое боди, синие носки и кепку.



Джамала с младшим сыном в Египте / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала с младшим сыном в Египте / Фото Instagram / @jamalajaaa