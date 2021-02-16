Популярная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала очаровала сеть элегантным образом. Для съемок интервью знаменитость выбрала стильный бежевый костюм.

Джамала в очередной раз заинтриговала поклонников. Она рассказала, что дала большое интервью, которое совсем скоро смогут увидеть все желающие. Но знаменитость не рассекречивала, с кем именно общалась.

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Стильный образ Джамалы

Артистка позировала на фоне невероятного красивого заснеженного города. Она предстала перед камерой в костюме бежевого цвета, состоящего из широких брюк и удлиненного пиджака. Также Джамала надела красивую блузку с соблазнительным декольте.

Такой look она соединила с обувью на высоких каблуках. Волосы знаменитость уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Среди аксессуаров образ певицы украшали цепочки и кольцо.

Джамала, как всегда, мило улыбалась и выглядела безупречно. Такой цвет ей очень идет и создает нежный, романтический образ.



Стильный look Джамалы / Фото с инстаграма Джамалы



Стильный look Джамалы / Фото с инстаграма Джамалы



Стильный look Джамалы / Фото с инстаграма Джамалы



Стильный look Джамалы / Фото с инстаграма Джамалы



Стильный look Джамалы / Фото с инстаграма Джамалы

В комментариях подписчики исполнительницы отмечают, что она очень хорошо выглядит.