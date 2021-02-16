Вместе с музыкантами певица Джамала записала новое видео, которое вскоре представит публике. Для съемок она выбрала стильный образ total black, надев свитер с обнаженными плечами.

В начале нового года Джамала устроила творческую паузу. Она успела отдохнуть в Египте с младшим сыном и заняться собой – стала правильно питаться и тренироваться. Теперь звезда вернулась к привычному бешеному ритму с многочисленными съемками и эфирами. Одну из них она показала более 900-тысячной аудитории поклонников.

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"Сегодня был очень хороший день с хорошими людьми. Мы сняли что-то очень доброе и красивое", – поделилась знаменитость.

Образ Джамалы

Для эффектных снимков звезда позировала в стильном свитере с пикантным декольте, который обнажил плечи, и брюках палаццо с высокой талией и карманами. Черная лакированная обувь прекрасно сочеталась с нарядом Джамалы. Похоже, она сделала ставку на total black, чтобы скрыть лишние килограммы, с которыми борется уже более месяца. За две недели диеты певице удалось сбросить всего 800 граммов с желанных 10 килограммов.

Look артистка довершила лаконичным золотой медальоном и роскошным макияжем с нежными тенями и блестящей розовой помадой. Короткие волосы и челку она уложила в изысканные локоны и выглядела потрясающе.

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