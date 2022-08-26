"У моєї мови великий калібр": Джамала и Freel выпустили эмоциональную песню об окончании войны

Певица Джамала выпустила новую песню с рэпером Freel. Трек "Коли закінчаться війни" рассказывает о свободных и несгибаемых украинцах.

Джамала порадовала поклонников премьерой новой песни. Певица "заколобила" с рэпером Freel и представила трек об окончании войны.

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Джамала выпустила песню "Коли закінчаться війни"

Исполнители представили эмоциональную композицию, где размышляют о времени, когда закончатся войны. Джамала и Freel также выпустили анимационный клип, где показали русскую армию в виде зомби, украинских героев и кадры последствий русского террора.

Однажды мы проснемся от голоса родных и их слов: "Мы победили, война кончилась". Знаю, это произойдет. Эта война закончится в нашу пользу, потому что мы деремся за своих. За свой дом,

– поделилась Джамала.

Рэпер Freel рассказал, о ком он с Джамалой написал трек. Он отметил, что россия должна прекратить не только войну против Украины, но и остальные ее захватнические войны.

"Это песня обо всех нас: свободных, несгибаемых, непобедимых. Она о тех, что первыми выходят на Майдан, когда творится несправедливость, о тех, кого я встречаю под судами с плакатами в руках, о тех, кто защищает страну на передовой или в тылу. Это песня о том же дне, когда мы победим, а россия прекратит свои захватнические войны, которых у нее немало".

Джамала и Freel – "Коли закінчаться війни": смотрите видео онлайн

Последние премьеры украинских исполнителей

Ярмак с коллегой TOF и перезаписал легендарный хит "22", известный по словам "Моя страна не упадет на колени". Эту песню он выпустил в 2014 году на русском, на ней выросли немало воинов, а теперь трек звучит на украинском.

Надя Дорофеева выпустила свою первую сольную украиноязычную песню. Трек "Крапають" для звезды написали Jerry Heil и Иван Клименко.

Jerry Heil также представила новинку. Она записала вместе с мамой первую "видеоколлаборацию", исполнив песню-балладу "Несестри".

Текст песни "Коли закінчаться війни"

Потрібно взяти паузу, зробити вдих, закрити браузер

Слова уміють пробивати тіло, наче маузер

Люди не страуси — якщо ти не ховаєш голову в пісок

Зустрінемось з плакатом у руках біля СІЗО

Ми бачимось з своїми тільки під судами

Бо так не хочеться прокинутися завтра у Судані

Тримай удари — мене учили так книжки

І це найкращі з моїх вчителів і шкіл

Я знаю, що ти поруч, я відчуваю лікоть

Дивлюся вгору — бачу тих, хто назавжди закрив повіки

Ти чуєш це — і зразу на шкірі встали сироти

І нутрощі підказують — словам цим можна вірити

Люди не риби, бо люди мають голос

Запам'ятай, люди не риби — люди не голі

Люди не риби, бо люди мають вибір

Бо мають мову, а в моєї мови великий калібр

Коли закінчаться війни

Коли замовкнуть гармати

Ми всі на вулицю вийдем

І будем разом співати

Куди поділись з цього дому двері і шибки?

Я бачу Сонця схід і знову він червоний і липкий

Я був малий, коли я спробував на смак цю землю

І раптом град накрив поля і стало темно

Я сам себе зробив, сам себе виховав

Глибоко дихаю, коли всередині вирує віхола

Настане день — ми підемо, лишивши слід

І Карфаген впаде, а поки потяги ідуть на Схід

Коли закінчаться війни

Коли замовкнуть гармати

Ми всі на вулицю вийдем

І будем разом співати

Коли закінчаться війни

Коли замовкнуть гармати

Ми всі на вулицю вийдем

І будем разом співати