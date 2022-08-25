"Колаборацию" с мамой Людмилой артистка представила в День Независимости Украины. Она призналась, что мама всю жизнь мечтала петь, поэтому 24 августа для нее теперь тоже стало личным, ведь она стала частью украинской музыки.

К слову Ее мечта была разбита, – Jerry Heil рассказала, как строит карьеру мамы в шоубизе

"С Днем нашей независимой культуры, музыки, языка, а значит – нации! Надеюсь, вы уже почистили плей-листы от оккупантских треков, потому что у нас с мамой для вас музыкальная открытка! Песня-баллада #НЕСЕСТРЫ", – поделилась юная артистка.

20 лет мама с отцом занимались мясничеством – тяжелым физическим трудом. И, наконец, мне удалось их упросить оставить это. Как-то она вам расскажет свою историю у себя на странице в инстаграмме. А пока мы решили показать вам песню, прежде чем релизить ее, чтобы понять, захотите ли вы слушать ее в ютюб и других платформах,

– добавила Jerry Heil.

Реакция сети

Поклонники очень положительно восприняли новый трек от дочери и матери – в инстаграмме уже около 50 тысяч симпатий. В комментариях люди признаются, что не смогли сдержать слез:

"Мы ждали фит с мамой";

"Пожалуйста, продолжайте. Песня до слез";

"Она, спасибо тебе за твое творчество, ты невероятная!";

"Нет слов какие таланты!!! Какие голоса";

"Но горячо. Невероятно! С Днем Независимости!";

"Очень мощно звучит! Янооо";

"Это самая прекрасная твоя коллаборация, Яночка. Мама умница, и ясно, у кого твой чудесный голос удался. Песню сохранила себе, обязательно выучим с дочерью";

"Аж мурашки по коже побежали";

"Боже, какая же песня хорошая. Без слез не обошлось, потому что правда. Украина победит!";

"Это очень сильно";

"Боже, кажется, я буду переслушивать это 100 раз. Под этот трек можно было бы сделать офигенный мультфильм-балладу".

Напомним, что ранее Яна Шемаева (настоящее имя Jerry Heil) перепела с мамой популярный трек Kupala, который создала в коллаборации с Alyona Alyona и немкой Ela.