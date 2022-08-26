Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опубликовал новое видео на личной странице, которое записано на фоне поврежденной государственной администрации. Он показал кадры из Харькова, куда он приехал после Дня Независимости.

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Святослав Вакарчук рассказал, как живет Харьков

Музыкант вспомнил Харьков в начале войны. По его мнению, город сильно изменился за полгода военной агрессии россии.

Я помню, как пол года назад стоял на этой площади, и слышны были взрывы снарядов. Ракеты попадали в дома в центре города. И это было только начало российской полномасштабной агрессии против Украины. Сегодня Харьков уже совсем другой,

– поделился Вакарчук.

Певец добавил, что продлил свой марафон Race for Ukraine и пробежал 12 километров по Харькову. Он рассказал, какое впечатление произвел на него город.

"Очень чисто. Улицы убирают. Магазины понемногу открываются. В кафе утром сидят люди, которые наслаждаются утренним еще летним солнцем. Как говорит Сергей Жадан, над городом развеваются украинские флаги. Но до мира еще далеко".

Святослав Вакарчук отметил, что украинцам следует приложить много усилий, чтобы города вернулись к мирной жизни, а оккупированные территории были освобождены. "Но я уверен, что украинцы обязательно это сделают. У нас живет дух свободы, который двигает нами, который приведет нас к победе".

Святослав Вакарчук показал видео из Харькова:

В комментариях поклонники поддержали музыканта и поблагодарили за новости из города:

"Спасибо вам! Я харьковчанка, сейчас живу за границей, каждый день душа болит за родной город и за всю Украину. Но я верю в нашу победу";

"Спасибо за мой любимый город! Вы так много сейчас переезжаете, силы вам и воодушевления! Берегите себя!!! Вы очень любящий граждане Украины!!! И Украина любит вас!";

"Да, украинцы – свободные люди, для которых свобода важна как жизнь";

"Спасибо за поддержку Харькова и харьковчан";

"Слава, благодарим вас! Вы не забываете никого. Скучаю по своему городу. В соседний дом возле вас водила маленькую дочь на пение, рисование, английский… будто из другой жизни. Сейчас просто до слез, которое все до боли родное… Пусть Господь поможет вам все успеть, даст сил и мужества. Любим вас".

Добавим, недавно кадрами из Харькова делился артист Фоззи из группы ТНМК. Он показывал, как вынуждены спать жители города, чтобы уберечься от постоянных обстрелов.