Песня, которая была гимном Евромайдана, 25 августа 2022 года обрела новую жизнь. Свой главный хит "22", написанный к 22 годовщине независимости, Ярмак презентовал на украинском. Теперь он называется "Моя країна".

К теме "Червона калина" и "Біля тополі": песни, которые стоит послушать ко Дню Независимости

Ярмак перевыпустил на украинском свой хит "Моя страна не упадёт на колени"

На песне "22" выросли сотни тысяч воинов и борцов, сегодня защищающих нашу страну. Надеюсь, эта песня поможет на светлых ценностях вырасти новому поколению, которое построит наше прекрасное государство до уровня одной из лучших в мире,

– объяснил свой месседж Ярмак.

Он добавил, что горд жить с людьми, которые непременно победят кровожадного врага.

"Новая эпоха, но старая боль и неизменная любовь и вера в нашу прекрасную страну. Несмотря на всю сложность момента, я счастлив жить среди таких прекрасных людей, обреченных на победу", – написал Ярмак.

Yarmak, TOF – Моя країна: смотрите видео онлайн

Как сеть отреагировала на новый хит Ярмака "Моя країна"