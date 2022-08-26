Песня, которая была гимном Евромайдана, 25 августа 2022 года обрела новую жизнь. Свой главный хит "22", написанный к 22 годовщине независимости, Ярмак презентовал на украинском. Теперь он называется "Моя країна".
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Ярмак перевыпустил на украинском свой хит "Моя страна не упадёт на колени"
На песне "22" выросли сотни тысяч воинов и борцов, сегодня защищающих нашу страну. Надеюсь, эта песня поможет на светлых ценностях вырасти новому поколению, которое построит наше прекрасное государство до уровня одной из лучших в мире,
– объяснил свой месседж Ярмак.
Он добавил, что горд жить с людьми, которые непременно победят кровожадного врага.
"Новая эпоха, но старая боль и неизменная любовь и вера в нашу прекрасную страну. Несмотря на всю сложность момента, я счастлив жить среди таких прекрасных людей, обреченных на победу", – написал Ярмак.
Yarmak, TOF – Моя країна: смотрите видео онлайн
Как сеть отреагировала на новый хит Ярмака "Моя країна"
- Леся Никитюк: "Трек от украинского исполнителя Александра Ярмака, который сейчас служит в рядах ВСУ, защищает нашу страну и продолжает писать невероятные треки. Слушайте и давайте уже удаляйте из своих плейлистов всякое г*вно, слушайте украинское";
- Сергей Стерненко: "Спасибо за крутую работу";
- "Уже сотый раз переслушиваю и каждый раз к кому в горле и мурашкам по коже! Ярмак, ты настоящий сын своего народа! Спасибо за все";
- "Не просто песня, а история войны, не одно поколение будет это слушать и смотреть. Респект за песню";
- "Спасибо за ваше творчество! Слезы градом. Нашу нацию пытались уничтожить не одну сотню лет, но эти недолюды не поймут одного – волю не сломить! Потому что рабами они и сдохнут, целуя забальзамированные тела своих царей-хозяев".