Певица Надя Дорофеева выпустила первую полноценную украиноязычную песню. Звезда представила эмоциональный трек "Крапают", в котором показала боль и грусть.

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Надя Дорофеева выпустила сольную украиноязычную песню

Исполнительница рассказала, что песня "Крапают" – самая эмоциональная из ее нового альбома, который выйдет осенью. Этот трек помогла ей написать Jerry Heil и Иван Клименко – саунд-райтер Alyona Alyona.

Каждый день наша жизнь приобретает другие смыслы и цвета. Наше "до" было раскрашено яркими красками, но война все стерла. И сейчас мы словно застряли в одном из черно-белых сюжетов. Где каждый кадр — страшнее предыдущего,

– написала Надя Дорофеева.

"Но я верю, что мы непобедимы, и мечтаю, чтобы каждый нашел в себе силы двигаться дальше, рисовать свое будущее – новыми, еще более яркими цветами. "Крапают" – это о моих эмоциях, страхах, переживаниях, которые нашли выход на холсте".

В клипе Надя Дорофеева рисует картину на большом холсте. Как сообщила звезда, она продаст свое творение и передаст деньги на нужды Украины в войне.

"Благодарю авторов Jerry Heil и Вани Клименко за то, что почувствовали мою душу. Спасибо украинскому художнику Евгению Лесняку за то, что помог направить мой поток эмоций", – добавила артистка.

Надя Дорофеева – "Крапают": смотрите видео онлайн

Напомним, Надя Дорофеева уже пела на украинском. Она приняла участие в проекте Артема Пивоварова и презентовала с ним трек "Думы", а также перевела песню raznotsvetnaya.

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Как реагируют в сети

Поклонники активно реагируют на новый украиноязычный трек от Дорофеевой. В комментариях они делятся впечатлениями: