42-летний Виктор Бронюк принадлежит к тем артистам, которые редко выносят личное на публику, а переломные моменты жизни держат за семью замками. Однако в новом интервью фронтмен группы ТИК рассказал, что несколько месяцев назад тяжело болел коронавирусом.

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Виктор Бронюк мог умереть от коронавируса

По его словам, COVID-19 "накрыл" его внезапно после одного из корпоративов. Не зная о болезни, он дал концерт, после которого на неделю слег в больницу. Состояние звезды было настолько тяжелым, что он оказался в реанимации и дышал через кислородную маску.

Были поражены оба легких. Поражение небольшое, но дышать было действительно тяжело. Возможно, потому что я отработал концерт, и это дало осложнение,

– поделился Виктор Бронюк.

Так, лидер группы ТИК призывает украинцев не пренебрегать вакцинацией.

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Кто из украинских звезд недавно болел COVID-19

Лидер группы KADNAY Дмитрий Каднай заразился коронавирусом на проекте "Танцы со звездами". Ему стало плохо после ночной репетиции, а после ПЦР-теста его опасения сбылись.

Экс-участница "НеАнгелов" Слава Каминская в октябре боролась с "ковидом". У звезды повышалась температура, исчезали вкус и обоняние, был кашель, а все это отразилось на эмоциональном состоянии.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар тоже лечились от COVID-19 в октябре.

Звезда 2000-х Евгения Власова вообще выходила на паркет "Танцев" с коронавирусом, не зная об этом. Она не чувствовала ни запахов, ни вкусов, но держалась на ногах.

Добавим, вакцинация является эффективной защитой от COVID-19! Привитые люди тоже болеют, но у них гораздо меньшие риски госпитализации и смерти.