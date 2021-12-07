42-летний Виктор Бронюк принадлежит к тем артистам, которые редко выносят личное на публику, а переломные моменты жизни держат за семью замками. Однако в новом интервью фронтмен группы ТИК рассказал, что несколько месяцев назад тяжело болел коронавирусом.
Читайте также Блогера Александра Залиско госпитализировали после эмоционального видео с извинениями
Виктор Бронюк мог умереть от коронавируса
По его словам, COVID-19 "накрыл" его внезапно после одного из корпоративов. Не зная о болезни, он дал концерт, после которого на неделю слег в больницу. Состояние звезды было настолько тяжелым, что он оказался в реанимации и дышал через кислородную маску.
Были поражены оба легких. Поражение небольшое, но дышать было действительно тяжело. Возможно, потому что я отработал концерт, и это дало осложнение,
– поделился Виктор Бронюк.
Так, лидер группы ТИК призывает украинцев не пренебрегать вакцинацией.
Стоит знать Руслана, Остапчук, Жадан: украинские звезды, которые вакцинировались от коронавируса
Кто из украинских звезд недавно болел COVID-19
- Лидер группы KADNAY Дмитрий Каднай заразился коронавирусом на проекте "Танцы со звездами". Ему стало плохо после ночной репетиции, а после ПЦР-теста его опасения сбылись.
- Экс-участница "НеАнгелов" Слава Каминская в октябре боролась с "ковидом". У звезды повышалась температура, исчезали вкус и обоняние, был кашель, а все это отразилось на эмоциональном состоянии.
- Олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар тоже лечились от COVID-19 в октябре.
- Звезда 2000-х Евгения Власова вообще выходила на паркет "Танцев" с коронавирусом, не зная об этом. Она не чувствовала ни запахов, ни вкусов, но держалась на ногах.