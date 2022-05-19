Думаю об этом каждый день, – эмигрировавшая в США Мика Ньютон рассказала, вернется ли в Украину
Источник:"Звездный путь"
Певица Мика Ньютон родом из Ивано-Франковской области, однако уже больше 10 лет живет в США. Артистка призналась, что обязательно скоро приедет в Украину, хочет увидеться с родными.
Мика Ньютон чувствовала, что будет война и призвала родных готовиться к этому. Сейчас артистка выступает на благотворительных концертах в США, чтобы собрать деньги для Украины. Мечтает приехать на родину, чтобы увидеть семью.
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Мика Ньютон о приезде в Украину
Я приеду в Украину. Думаю об этом каждый день. Хочу навестить сестренку и других украинцев. Думала, может, побуду в Украине, буду волонтером, что буду делать в США? Но здесь тоже есть работа, поэтому пока буду петь здесь, буду собирать средства, буду передавать домой,
– поделилась Ньютон.
Артистка добавила, что как украинка делает все, чтобы помочь. Она активно сотрудничает с волонтёрами. В частности, с теми, которые сейчас находятся в Польше. Мика призналась, что ее цель – помочь матерям, которые с детьми вынужденно выехали в Польшу.
Украинские звезды возвращаются в Украину
- Певица MamaRika с сыном полтора месяца провела в Польше. Но, не выдержав разлуки с любимым, несмотря на опасность вернулась в Украину.
- Танцовщица Илона Гвоздева с двумя детьми 2 месяца была в Италии. Она мечта о возвращении домой и теперь сделала это. В Украине хореографиня думает, как жить дальше.