О возвращении в Киев женщина сообщила 11 мая. Тогда же она опубликовала романтическое фото с мужем Юрием Горбуновым из дома под Киевом.

К слову Катя Осадчая вернулась в Киев: трогательное фото воссоединения с мужем



Екатерина Осадчая с мужем в Киеве / Фото с инстаграмма ведущей

Уже на следующий день она опубликовала фото из правительственного квартала, где шла на встречу в Офис Президента. Она сказала, что для нее и ее команды наступил важный день и новый этап в "Поиске пропавших". Это телеграмм-ресурс, где украинцы ищут своих родных, пропавших во время русско-украинской войны.

Делаем поиск пропавших еще более масштабным, волонтеры вместе с государством смогут сделать гораздо больше. Полиция, ГСЧС, МИД, Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерство цифровой трансформации, Минздрав. Офис Президента, спасибо за то, что услышали. Андрей Ермак, Кирилл Тимошенко, спасибо за начало плодотворного сотрудничества. Мы обязательно всех найдем,

– написала женщина.



Осадчая в Правительственном квартале / Фото с инстаграмма звезды



Телеведущая в Офисе Президента / Фото из инстаграмма Екатерины

Впоследствии телеведущая посетила студию программы канала "1+1", где пообщалась с ведущими и рассказала о своем волонтерском проекте.



Екатерина Осадчая побывала в студии родного телеканала / Фото из инстаграмма звезды

Сейчас она говорит, что Киев все больше возвращается к жизни и ей хочется научиться стрелять.



Екатерина Осадчая в Киеве на Подоле / Фото с инстаграмму ведущей