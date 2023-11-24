Также Ступке ограничили право управления транспортными средствами на 8 лет. А еще он должен оплатить почти 10 тысяч гривен, которые потратили на экспертизу.

К теме Несправедливое решение, – Остапу Ступке вынесли приговор по делу с "пьяным" ДТП

Прокуратура не удовлетворена приговором суда по делу ДТП с Остапом Ступкой

Ранее суд признал виновным украинского актера по делу о совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к трем годам ограничения свободы и лишению права управлять автомобилем на восемь лет.

В фейсбуке появилось сообщение, из которого стало известно, что городская прокуратура Киева будет обжаловать решение Голосеевского районного суда столицы. Хотя в публикации не указали, что речь идет об Остапа Ступке, это понятно из описания дела.

Приговор суда будет обжалован прокурором в апелляционном порядке по основаниям неправильного применения закона об уголовной ответственности из-за мягкости назначенного наказания,

– написано в сообщении.

Известно, что Ступка считает несправедливым решение суда. По его мнению, можно было ограничиться штрафом и тогда государство получило бы минимум 170 тысяч гривен. Учитывая это, актер намерен подавать апелляцию.

Что известно о ДТП с участием Остапа Ступки