Также Ступке ограничили право управления транспортными средствами на 8 лет. А еще он должен оплатить почти 10 тысяч гривен, которые потратили на экспертизу.
К теме Несправедливое решение, – Остапу Ступке вынесли приговор по делу с "пьяным" ДТП
Прокуратура не удовлетворена приговором суда по делу ДТП с Остапом Ступкой
Ранее суд признал виновным украинского актера по делу о совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к трем годам ограничения свободы и лишению права управлять автомобилем на восемь лет.
В фейсбуке появилось сообщение, из которого стало известно, что городская прокуратура Киева будет обжаловать решение Голосеевского районного суда столицы. Хотя в публикации не указали, что речь идет об Остапа Ступке, это понятно из описания дела.
Приговор суда будет обжалован прокурором в апелляционном порядке по основаниям неправильного применения закона об уголовной ответственности из-за мягкости назначенного наказания,
– написано в сообщении.
Известно, что Ступка считает несправедливым решение суда. По его мнению, можно было ограничиться штрафом и тогда государство получило бы минимум 170 тысяч гривен. Учитывая это, актер намерен подавать апелляцию.
Что известно о ДТП с участием Остапа Ступки
- Авария произошла 4 апреля в Голосеевском районе столицы. 56-летний актер на Range Rover выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi, который был припаркован. В результате столкновения травмы получил 38-летний мужчина, находившийся в авто. Его госпитализировали. Позже стало известно, что артист находился за рулем в нетрезвом состоянии.
- Ступку обязали выплатить 50 тысяч гривен мужчине. Впрочем, пострадавший рассказал, что Остап приехал к нему в больницу на шестой-седьмой день после ДТП и возместил только 20 тысяч гривен.
- Актер считаю это ДТП "жестким знаком", "фатумом" и "злым годом". По словам звезды, этот досадный инцидент приподнесла ему судьба или "отец с небес".