Пострадавшего с травмами разной степени госпитализировали в больницу. Некоторые медиа предполагают, что ДТП совершил Остап Ступка.

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Правоохранители уже обнародовали детали, однако там не разглашают имя виновника ДТП. Там только подтвердили, что мужчина 1967 года рождения, как и Остап Ступка.

В полиции написали, что водитель под хмельком совершил наезд на припаркованный автомобиль, в котором находился другой мужчина.

Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. Происшествие произошло вчера вечером на улице Федорова в Голосеевском районе столицы. Водитель внедорожника, 1967 года рождения, совершил наезд на легковушку, в которой находился мужчина, 1984 года рождения,

– сообщили правоохранители.

Следователи установили, что виновник выехал на встречную полосу и въехал в припаркованную машину. При проверке его на состояние опьянения прибор Драгер показал 1,62 промилле. Нарушителя полицейские задержали на месте происшествия.

Правоохранителями Киева начато уголовное производство. Если вину докажут, виновника могут наказать – санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

24 Канал обратился за комментарием к актеру Остапу Ступке. Мы ждем официального ответа от артиста.

СМИ пишут об Остапе Ступке

Издание "Обозреватель" сообщает, что пьяный актер Остап Ступка устроил ДТП накануне – вечером 4 апреля в 23:15. Об этом сообщили собственные источники.

Авария произошла на улице Федорова. Машина, за рулем которой находился якобы Остап Ступка, протаранила легковушку, в которой сидел 38-летний мужчина... Следователи установили, что водитель выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный автомобиль,

– пишет СМИ.

Между тем, по данным медиа, Ступку отправили в отделение полиции, чтобы проверить его на наличие алкоголя в крови. Некоторые инсайдеры в СМИ также пишут, что актер пытался "решить вопрос" с правоохранителями.

К слову, на днях беременная снайпер с позывным "Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд попала в серьезную аварию. Впоследствии военная вышла на связь, рассказала детали ДТП и показала свою разбитую машину.