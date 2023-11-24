Артист приговорен к трем годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет. Дополнительно с него взыскают около 10 тысяч гривен, выделенных на экспертизы.
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Остапу Ступке вынесли приговор
В течение следующих трех лет актер вынужден выполнять общественно полезные работы в определенных учреждениях.
Я соглашусь со своим защитником, что это достаточно несправедливое решение. Есть много смягчающих обстоятельств. Мы могли выйти на штраф, что было бы более уместно и справедливо для государства, потому что сумма немаленькая. Минимально – это 170 тысяч гривен. Также не решена судьба арестованного имущества,
– сказал обвиняемый.
Известно, что адвокат актера намерена подать апелляцию на решение суда.
Остап Ступка высказался о приговоре / Видео: УНИАН
ДТП с участием Остапа Ступки
- Инцидент произошел 4 апреля в Голосеевском районе Киева. Остап Ступка за рулем Range Rover выехал на встречную полосу, столкнувшись с припаркованным Mitsubishi. В результате удара пострадал мужчина, его госпитализировали.
- К тому же, выяснилось, что Остап Ступка управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
- Актера обязали выплатить 50 тысяч гривен пострадавшему. Но, Ярослав, автомобиль которого сбил Ступка, признался, что артист посетил его в больнице только на шестой-седьмой день после ДТП и возместил всего 20 тысяч гривен.
- Впоследствии Ступка назвал аварию "жестким знаком", "фатумом" и "злым годом". Он отметил, что не считает себя преступником и сказал, что этот несчастный случай ему преподнесла судьба или "отец с небес".