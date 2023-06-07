Во время суда Ярослав, автомобиль которого протаранил Остап Ступка, находился в больнице. Он пришел в себя в реанимации только через три дня. Народного артиста мужчина увидел в своей палате всего на шестой-седьмой день после аварии. Говорит, что актер забегал "на две минуты максимум". Хотя в суде он обещал "помогать как на этапе лечения, так и дальше", но заплатил только за первую операцию.

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Сколько денег Ступка выплатил пострадавшему в "пьяном" ДТП

По словам Ярослава, сумма, которую потратил на его лечение Остап Ступка, – это не более 20 тысяч гривен. Эти деньги пошли на операцию на ноге и некоторые препараты.

Некоторые деньги он мне вернул. Но если бы я на него рассчитывал, я был бы без ничего. Я заплатил за операцию, во время которой мне вставляли титановые шурупы. Сумма была 18 тысяч, позже он мне их отдал. Еще несколько раз он мне некоторые препараты покупал, это до двух тысяч гривен. Больше он ничего не покупал. А у меня еще будет одна операция,

– пожаловался мужчина.

Он подчеркнул, что после выписки из больницы у него было уже много процедур, но ни за одну из них актер деньги не вернул. О реабилитации якобы тоже не спрашивал.

"Меня вытащили из авто, я пришел в себя через три дня в больнице. Я был в реанимации. У меня травма правой стопы, пять переломов. Мне туда закрутили шурупы, пластину поставили. Стопа пострадала. Черепно-мозговая травма, тяжелое кровоизлияние в голову было. В животе было кровоизлияние, полтора литра потеря крови была, органы некоторые немного потрепались, но все на месте остались", – рассказал Ярослав.

Важно! По словам потерпевшего, Остап Ступка обещал возместить средства за поврежденный автомобиль, в который влетел на Range Rover. Однако эти деньги Ярослав до сих пор не видел, говорит: "Он мне их "возвращал" дважды, но так и не вернул".

Что известно об аварии в Киеве, которую устроил Остап Ступка

Вечером 4 апреля в Киеве произошло ДТП: водитель Range Rover под хмельком наехал на авто, которое было припарковано на улице Федорова в Голосеевском районе. Внутри легковушки был мужчина, его госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Водителем внедорожника оказался актер Остап Ступка. Его задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления – нарушении правил дорожного движения и управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал 1,62 промилле.

6 апреля состоялось судебное заседание: Остапу Ступке избрали меру пресечения – домашний ночной арест до 5 июня. На днях его продлили до 5 июля.

Актеру грозит до трех лет лишения свободы. Кроме того, у него заберут водительское удостоверение на 3 – 5 лет.

Авария в Киеве с Остапом Ступкой / Фото "Телеграф"