Народный артист Украины, которого скоро будут судить из-за "пьяной" аварии, не считает себя преступником. Пользователи соцсетей уже высказали свое мнение по поводу слов актера, большинство не верит Ступке.
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Остап Ступка прокомментировал аварию
Актер признался, что каждый день думает, как уладить неприятную ситуацию "в своей душе и душе потерпевшего". Он пытается отвлекаться в работе, читая книги, смотря фильмы и слушая музыку. Но все равно "мысли грызут" его.
"Я подумал, за что это мне такое? Почему?" – сказал Остап Ступка.
Он добавил: "Возможно, ко мне в 55 лет пришел этот знак жестокий, чтобы я остановился и что-то подумал, что-то переосмыслил и переоценил".
Народный артист Украины отметил, что не считает себя преступником. По его мнению, это несчастный случай, который ему преподнесла судьба или "отец с небес".
Ну я ведь не преступник. Я на первом судебном заседании сказал, что это какой-то фатум и злой год, не знаю что это такое,
– высказался актер.
Реакция сети
Под видео пользователи высказали свое мнение о поведении и выражениях актера в интервью. Большинство пользователей не верят в искренность слов Остапа Ступки:
- "Он не считает себя виновным и это самое страшное";
- "Пьяный водитель за рулем — это уже преступник. И точка. И никакого оправдания";
- "Я не знала, что он совершил, но он неискренний. Выкручивается как рыба на сковороде";
- "Это не несчастный случай, это пьяный водитель создал ДТП с последствиями";
- "Пьяный за рулем — это убийца. Пора отвечать за позорные поступки. Мальчик так и не повзрослел";
- "Алкоголик, который так ничего и не понял";
- "Неискренне".
Интервью с Остапом Ступкой: смотреть видео онлайн
Что известно о ДТП с актером: главное
- Ночью 4 апреля Остап Ступка въехал своим авто Range Rover в припаркованный автомобиль Mitsubishi. Внутри которого на тот момент находился 38-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
- Известно, что Остап Ступка управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле.
- 6 апреля состоялось судебное заседание, где актеру избрали меру пресечения – домашний ночной арест до 5 июня. Позже его продлили до 5 июля.
- Ярослав, автомобиль которого протаранил Остап Ступка, признался, что народный артист посетил его лишь на шестой-седьмой день после аварии. Он возместил только 20 тысяч гривен.
- За совершенное ДТП Ступку могут лишить свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.