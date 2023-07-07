Народный артист Украины, которого скоро будут судить из-за "пьяной" аварии, не считает себя преступником. Пользователи соцсетей уже высказали свое мнение по поводу слов актера, большинство не верит Ступке.

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Остап Ступка прокомментировал аварию

Актер признался, что каждый день думает, как уладить неприятную ситуацию "в своей душе и душе потерпевшего". Он пытается отвлекаться в работе, читая книги, смотря фильмы и слушая музыку. Но все равно "мысли грызут" его.

"Я подумал, за что это мне такое? Почему?" – сказал Остап Ступка.

Он добавил: "Возможно, ко мне в 55 лет пришел этот знак жестокий, чтобы я остановился и что-то подумал, что-то переосмыслил и переоценил".

Народный артист Украины отметил, что не считает себя преступником. По его мнению, это несчастный случай, который ему преподнесла судьба или "отец с небес".

Ну я ведь не преступник. Я на первом судебном заседании сказал, что это какой-то фатум и злой год, не знаю что это такое,

– высказался актер.

Реакция сети

Под видео пользователи высказали свое мнение о поведении и выражениях актера в интервью. Большинство пользователей не верят в искренность слов Остапа Ступки:

"Он не считает себя виновным и это самое страшное";

"Пьяный водитель за рулем — это уже преступник. И точка. И никакого оправдания";

"Я не знала, что он совершил, но он неискренний. Выкручивается как рыба на сковороде";

"Это не несчастный случай, это пьяный водитель создал ДТП с последствиями";

"Пьяный за рулем — это убийца. Пора отвечать за позорные поступки. Мальчик так и не повзрослел";

"Алкоголик, который так ничего и не понял";

"Неискренне".

Интервью с Остапом Ступкой: смотреть видео онлайн

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