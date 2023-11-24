Також Ступці обмежили право керувати транспортними засобами на 8 років. А ще він повинен сплатити майже 10 тисяч гривень, які витратили на експертизи.

До теми Несправедливе рішення, – Остапу Ступці винесли вирок у справі з "п'яною" ДТП

Прокуратура не задоволена вироком суду в справі ДТП з Остапом Ступкою

Раніше суд визнав винним українського актора у справі щодо вчинення ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Його засудили до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати авто на вісім років.

У фейсбуці з'явився допис, з якого стало відомо, що міська прокуратура Києва буде оскаржувати рішення Голосіївського районного суду столиці. Хоча у публікації не вказали, що йдеться про Остапа Ступку, це зрозуміло з опису справи.

Вирок суду буде оскаржено прокурором в апеляційному порядку з підстав неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність через м'якість призначеного покарання,

– написано у дописі.

Відомо, що Ступка вважає несправедливим таке рішення суду. На його думку, можна було обмежитися штрафом й тоді б держава отримала мінімум 170 тисяч гривень. Зважаючи на це, актор має намір подавати апеляцію.

Що відомо про ДТП за участі Остапа Ступки