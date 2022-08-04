Уникальное событие: "Друга Ріка" продаст видео львовского концерта на NFT-аукционе
Украинская группа "Друга Ріка" на днях выступит во Львове в поддержку военных госпиталей. Чтобы сделать сбор средств более мощным, коллектив продаст видео выступления как NFT.
Украинская рок-группа "Друга Ріка" продолжает работать на победу страны. 6 августа коллектив планирует особое выступление во Львове, в клубе "Малевич", сообщила прессслужба 24 канала.
К слову Тоня Матвиенко приехала в Украину и преподнесла сюрприз Мирзояну: видео до слез
Видеозапись концерта "Другой Рики" продадут как NFT
Организатором концерта "Второй Реки" во Львове Международный Гуманитарный Фонд. Он сообщает, что цель концерта – собрать средства на закупку 1000 турникетов для спасения наших воинов на передовой.
Для этого организаторы решили монетизировать искусство "Другой Рики" и продать на аукционе видеозапись их львовского выступления как NFT.Заметим, что в мире уже активно продвигают продажи с помощью NFT в сфере искусства. К примеру, в марте прошлого года на аукционе Christie's картина современного художника Beeple была продана в виде NFT за 69 миллионов долларов.
В то же время, как добавляют в фонде, украинский музыкальный рынок прибегает к такому впервые, поэтому продажа концерта в виде NFT станет уникальным событием.
Концерт продлится 1.5 – 2 часа, будут исполнены как хорошо известные всем хиты, так и новые песни легендарной группы. Также впервые во Львове на большой сцене будет презентована новая песня Второй Реки "Чи ти почув", посвященная Мариуполю.
Афиша выступления / Фото прессслужбы
К организации концерта присоединится VINIL Concert agency, ОО Международная Ассоциация Художников и БФ Power of Peace.
Как украинские музыканты развиваются в NFT
- В прошлом году Потап совместно с iLogos запустили лимитированные карты NFT на маркетплейсе Binance NFT. Цель такого сотрудничества – привлечение внимания к проблемам окружающей среды.
- Группа KAZKA представила собственную валюту с технологией блокчейн. Каждый любитель коллектива может иметь свой виртуальный кошелек для покупки пластинок, книг и других эксклюзивных продуктов.
- Тина Кароль продала свой цифровой автограф на NFT-аукционе. Она сделала это в поддержку авторского проекта "Молодая кровь", получив 100 тысяч гривен