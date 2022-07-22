Украинская рок-группа "Друга Ріка" едет во Львов. 6 августа они выступят в клубе "Малевич" – это будет благотворительный концерт, средства с которого пойдут на закупку медицинского оборудования для военных госпиталей.

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"Друга Ріка" выступит во Львове

Музыканты сыграют для поклонников их любимые хиты, а также новую песню "Чи ти почув", которую посвятили Мариуполю и всем городам, потерпевшим разрушения от рук захватчика.

Выступление состоится для поддержки Международного Гуманитарного Фонда, который помогает беженцам в обустройстве временных приютов и занимается военными госпиталями.

Возможность давать концерты в городах, где не идут активные боевые действия, дается в нашей стране непомерно высокой ценой. Это жизнь и здоровье наших солдат ВСУ. И если первое мы не можем им вернуть, то за здоровье должны бороться, и максимально прилагать усилия на восстановление раненых,

– сказал Валерий Харчишин.

"Благодаря этому концерту в военных госпиталях может появиться необходимое медицинское оборудование, которого крайне не хватает нашим врачам. Для нас в честь помочь собрать средства на столь важное дело", – добавил музыкант.

Напомним, после широкомасштабного вторжения России музыканты направили свою деятельность на помощь стране. "Друга Ріка" дает благотворительные концерты, прибыль с которых идет на закрытие потребностей ВСУ. Недавно коллектив завершил благотворительный тур "Кто, если не мы?", во время которого собрали более 3 млн. гривен. На этом коллектив не останавливается и продолжает помогать своей стране.