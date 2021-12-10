Сегодня состоялось мероприятие Ukrainian Private Equity & Venture Capital Summit. На нем основатель компании mamamusic и продюсер группы KAZKA Юрий Никитин анонсировал выход KAZKA COIN – собственной виртуальной валюты проекта KAZKA SVIT.
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Впервые группа KAZKA презентует собственную валюту
Это первый случай в мире, когда частные деньги представляет именно музыкальный проект. Такой подход является выражением благодарности фанам группы KAZKA за их поддержку, а также это – своеобразный выход за пределы классической модели из шоу-бизнеса, когда поклонники могут не только тратить деньги, но и зарабатывать их благодаря любимому артисту, получая еще больше удовольствия.
Мы хотим предложить новую стратегию коммуникации с фанами. Отныне, взаимодействуя с любым из продуктов KAZKA SVIT, наши поклонники будут зарабатывать на этом: каждый сможет получать монеты на свой персональный счет и покупать именно то, что захочет,
– прокомментировал Юрий Никитин.
Первые KAZKA COINS появятся в доступе 1 марта 2022 года – в день 5-летия группы. Но поклонники могут зарегистрироваться на сайте KAZKA SVIT, чтобы получить первые 100 монет в подарок. Затем их можно будет потратить на приобретение любых "Kazkовых продуктов".
Первая сотня зарегистрированных пользователей получит один из эксклюзивных подарков KAZKA SVIT:
- приглашение на закрытую вечеринку KAZKA BIRTHDAY PARTY,
- лимитированный винил знакового альбома KARMA,
- официальный мерч,
- книгу "KAZKA: Чарголос" или первые коллекционные NFT проекта KAZKA SVIT.