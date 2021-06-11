Ведущая международная биржа и блокчейн-система Binance вместе с репером Потапом 11 июня объявили о сотрудничестве в рамках создания и выпуска работ на NTF маркетплейсе Binance.

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Лимитированные карты NTF

Запуск маркетплейса Binance NTF состоится 24 июня. Именно тогда представят набор лимитированных коллекционных NFT карт, выпущенных в поддержку MyImpactPower. NFT выставят на аукцион в первую неделю запуска платформы в рамках кампании 100 creators, которая посвящена запуску маркетплейса Binance NTF.

Лимитированные NTF карты от Потапа были разработаны совместно с ведущей мировой компанией по разработке игр iLogos Game Studios и Почетным изобретателем мира по версии WIPO Максимом Слободянюком и его командой. Создатели проекта стремятся привлечь им внимание к проблемам окружающей среды.

"Если доллар стимулирует экономику, которая вредна для нашей планеты, тогда должна появиться новая ценность для тех, кто готов работать не на экономику, а на будущее нашей планеты, делая ее чище, экологичнее и добрее. Я не против экономики. Пусть продолжает жить по своим законам. Но я хочу дать возможность добиваться успеха людям, которые любят окружающую среду больше, чем спорткары или огромные квартиры. Наше сообщество предназначено для сознательного поколения Next, которое выбирает свободу, легкость и новые ценности", – прокомментировал Максим Слободянюк.

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Экологический челлендж от Потапа / Фото пресс-службы

Коллекция лимитированных карт

Эксклюзивная коллекция будет состоять из нескольких тематических NFT токенов:

"Хранитель огня";

"Хранитель Земли";

"Хранитель воды";

"Хранитель воздуха";

"Пятая карточка";

"Карточка Единства".

Карточки выпустят в ограниченном количестве. Все вырученные средства используют для развития проекта.

Как Потап поддержал проект

Для поддержки идеи, основных ценностей и целей проекта, Потап вместе со своей командой записал трек и музыкальное видео, которое распространили в социальных сетях. Вместе с MyImpactPower они запускают экологический челлендж, участники которого должны продемонстрировать мастерство в сортировке пластиковых отходов.

"Я уверен в будущем этого проекта. Это сообщество изменит нашу жизнь к лучшему. Я горжусь тем, что наши токены стали частью мировой кампании 100 creators от Binance. Мы создали крутую коллекцию карт NFT. Мне очень понравилось работать с этой командой. Верю в то, что наши карты станут началом самой дорогой в мире коллекции NFT, потому что это возможность поддержать лучшую инициативу, о которой я узнавал в последнее время! Друзья, время собирать карточки, а не машины!", – подчеркнул продюсер.

Реакция сети

Пользователи сети в комментариях отмечают, что для пластикового мусора есть специальные контейнеры, куда и стоит выбрасывать его. Они подчеркивают важность правильной сортировки мусора.

"Для сбора пластиковых бутылок есть специальные контейнеры", – написал подписчик Потапа. На это рэпер ответил: "Они есть, но не везде. Научим людей хотя бы в мусорник выбрасывать! Спасибо за поддержку!".

"Правильно, что решили научить и показать на примере звезд, что выбрасывать мусор в помойку – это нормально, так делают даже знаменитости. Но видео необходимо продолжить тем, что есть еще специальные контейнеры для пластика. Будь лучше, чем звезды, выброси пластик в контейнер!".

А другие поклонники продюсера выражают свое восхищение в его адрес и отмечают, что только объединившись, можно что-то изменить.

"Круто! Браво! Наведем порядок вместе!"

"Люблю тебя всем сердцем!"

"Классно!"

Что известно о Binance и NFT-маркетплейс Binance

Binance

Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли с комплексом финансовых продуктов, включающим крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами. Платформе Binance доверяют миллионы людей в мире, её цель расширить свободу денег для пользователей. Эта система предлагает уникальную сборку криптовалютных продуктов: торговли и финансов, образования, исследований и данных, благотворительности, инвестиций и инкубаций, децентрализации, инфраструктурных решений и тому подобное.

NFT-маркетплейс Binance

NFT-маркетплейс Binance – открытый рынок для художников, креаторов, криптоэнтузиастов и коллекционеров NFT с лучшей ликвидностью и минимальными комиссиями.