Впервые "Друга Ріка" сыграла "Чи ти чув" на благотворительном онлайн-концерте в апреле, а 1 июля состоялся официальный релиз с видео. Слова и музыку написал Ростислав Домишевский, клип смонтирован из кадров короткометражного фильма A lifetime older. Он снят в 2019 году Гео Леросом и описывает бред раненого бойца.

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Фронтмен "Другої Ріки" о "Чи ти чув"

Мы видели, слышали, чувствовали, творили, жили... 24 февраля у нас это все отобрали. Мы встретились с новой иррациональной реальностью, в которой рушатся жизни с особым цинизмом. Россияне несут смерть и горе, но мы должны держаться, ведь боремся ради светлого будущего. Им не уничтожить нашу жажду жизни,

– прокомментировал релиз Валерий Харчишин.

Он объяснил, что песня, посвященная пленным защитникам, жителям Мариуполя и временно оккупированных территорий, призывает видеть прекрасное в повседневном, подсказывает, откуда черпать вдохновение и силы двигаться дальше. Таким образом группа просит фанов и дальше бороться, хвататься за каждый миг и не терять жажду жизни.

"Она о том, чего ждут сотни пленных как военных, так и гражданских, которых мы должны вернуть, чтобы они снова могли видеть, слышать, жить", – эмоционально добавил Харчишин.

"Друга Ріка" – "Чи ти чув": смотрите видео онлайн

К слову, в июне лидер "Другої Ріки" Валерий Харчишин дал интервью 24 каналу, в котором рассказал о службе сына, разрушенном доме, благотворительном туре и музыке во время войны.