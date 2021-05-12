Знаменитого американского актера Мэтта Дэймона спросили о личной жизни его товарища Бена Аффлека, в которую вернулась бывшая возлюбленная Дженнифер Лопес. Звезда драмы "Умница Уилл Хантинг" был немногословен.

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Сначала он отшучивался: "В мире недостаточно спиртного, чтобы заставить меня что-то сказать об этом". Впоследствии он уверял, что впервые слышит о возобновлении романа Бена Аффлека и Джей Ло, а потом признался – будет очень рад, если догадки публики будут правдивыми.

Это захватывающая история. Я надеюсь, что это правда. Я люблю их обоих. Я надеюсь, что это правда. Это было бы прекрасно,

– высказался Мэтт Дэймон.

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По информации издания TMZ, актеры переписывались еще с февраля, когда Дженнифер Лопес находилась в отношениях с Алексом Родригесом. Бен Аффлек писал бывшей невесте электронные письма в то время, как она снималась в новом фильме Shotgun Wedding в Доминиканской Республике.

Как говорится в источнике, главный герой супергеройского фильма "Бэтмен против Супермена" откровенно тосковал по Джей Ло. Увидев фотографии звезды в больнице, он написал, как красиво она выглядит, и как сильно он хотел бы быть с ней. Тогда как певица выражала восторг писательским талантом Аффлека.

Добавим, с февраля по апрель, пока Дженнифер Лопес снималась в Доминикане, знаменитости только переписывались. В начале мая актера заметили возле поместья бывшей в Лос-Анджелесе, а потом они провели уикенд в горах.