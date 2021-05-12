Знаменитого американського актора Метта Деймона запитали про особисте життя його товариша Бена Аффлека, в яке повернулася колишня кохана Дженніфер Лопес. Зірка драми "Розумник Вілл Гантінґ" був небагатослівним.

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Спочатку він віджартовувався: "У світі недостатньо спиртного, щоб ти змусити мене щось сказати про це". Згодом він запевняв, що вперше чує про відновлення роману Бена Аффлека і Джей Ло, а тоді зізнався – буде дуже радий, якщо здогадки публіки будуть правдивими.

Це захоплююча історія. Я сподіваюся, що це правда. Я люблю їх обох. Я сподіваюся, що це правда. Це було б чудово,

– висловився Метт Деймон.

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За інформацію видання TMZ, актори листувалися ще з лютого, коли Дженніфер Лопес перебувала в стосунках з Алексом Родрігесом. Бен Аффлек записав колишню наречену електронними листами в той час, як вона знімалася в новому фільмі Shotgun Wedding в Домініканській Республіці.

Як йдеться в джерелі, головний герой супергеройського фільму "Бетмен проти Супермена" відверто тужив за Джей Ло. Побачивши фотографії зірки в лікарні, він написав, як красиво вона виглядає, і як сильно він хотів би бути з нею. Тоді як співачка висловлювала захват письменницьким талантом Аффлека.

Додамо, з лютого по квітень, поки Дженніфер Лопес знімалася в Домінікані, знаменитості лише листувалися. На початку травня актора помітили біля маєтку колишньої в Лос-Анджелесі, а тоді вони провели вікенд в горах.