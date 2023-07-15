Трудно было молчать, – Завадюк рассекретил, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина

Украинский продюсер Владимир Завадюк тоже был приглашен на тайную свадьбу певицы Нади Дорофеевой и ресторатора Михаила Кацурина. Он показал фото с празднований и признался, что трудно было все это время скрывать новость о свадьбе пары.

Отметим, что Надя Дорофеева только 13 июля поделилась радостной новостью о свадьбе с любимым. Праздник был тайным и скромным, без большого количества гостей.

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Певица пригласила на свадьбу и продюсера Владимира Завадюка. Теперь он поделился фото из тайного празднования, куда пришел со своим бойфрендом, украинским дизайнером Артуром Кулаковским.

Оказалось, что звездная пара сыграла свадьбу еще несколько недель назад и гостям все это время было запрещено говорить о женитьбе Дорофеевой и Кацурине.

Как трудно было молчать луну и знать, что эта фотография есть только в лэптопе. Надя и Михаил, со свадьбой вас снова. Любовь и смелость всегда побеждают,

– написал Завадюк под фотографией.



Завадюк с парнем был на свадьбе Дорофеевой / Фото с его инстаграммы

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