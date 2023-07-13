Звездная пара, которая объявила о браке, получило множество поздравлений в сети от украинских знаменитостей и фанатов. Впрочем, без хейта не обошлось. В комментариях пользователи много шутили о Дантесе и Даше Кацуриной. К тому же они осудили образ жениха.
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Поздравления от украинского шоубиза
Молодоженов поздравили немало звезд. Среди них певцы, актеры и ведущие:
- Леся Никитюк : "Дай Боже счастье";
- Юлия Санина : "Поздравляем";
- Тарас Цымбалюк : "Кайф";
- Потап : "Поздравляем";
- Юрий Горбунов : "Счастье молодым";
- Татьяна Решетник : "Круто, поздравляю";
- Алена Алена : "Счастья, здоровья. Детишек, как на небе звездочек";
- Ирина Монатик : "Счастье молодым";
- Маша Ефросинина : "Блин, вот так сюрприз. Не могу поверить!";
- Антон Савлепов : "Окацуринились. Приветствую красавчик";
- Петр Заставный : "Это фотошоп".
Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото с инстаграмма певицы
О Дантесе не забыли
Фаны не могли обойти тему с бывшими. Под фото они написали кучу комментариев о Владимире Дантесе и Даше Кацуриной:
- "Это что, теперь будет две Кацурины? А как понять где кто?";
- "На свадьбе историю любви рассказывали?";
- "Не поняла. А где Дантес?";
- "А потом Дантес женится на Даше, возьмет ее фамилию и все будут Кацурины";
- "Будет смешно, когда Дантес заберет Кацурина у Нади";
- "Дантес был ведущим на свадьбе?";
- "Она же замужем за Дантесом".
Кепка и кеды на свадьбу
Миша Кацурин надел черный костюм и белую рубашку на праздник. Свой образ он завершил кедами и кепкой. Однако комментаторам не очень понравился аутфит жениха:
- "У меня дед в таком прикиде траву косит";
- "Он кепку хоть где-то снимает?";
- "Не забудьте застрелить меня, если я надену кепку на свадьбу";
- "Эта мода меня добивает. Я уже старею, или просто не разбираюсь в этом?";
- "Бейсболку можно было и снять";
- "На обувь денег не хватило".
Тиктокеры не отстают
Не только весь инстаграмм гудит о браке Дорофеевой и Кацурина, об этом говорят и в других соцсетях. В частности тикток: