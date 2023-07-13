Звездная пара, которая объявила о браке, получило множество поздравлений в сети от украинских знаменитостей и фанатов. Впрочем, без хейта не обошлось. В комментариях пользователи много шутили о Дантесе и Даше Кацуриной. К тому же они осудили образ жениха.

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Поздравления от украинского шоубиза

Молодоженов поздравили немало звезд. Среди них певцы, актеры и ведущие:

  • Леся Никитюк : "Дай Боже счастье";
  • Юлия Санина : "Поздравляем";
  • Тарас Цымбалюк : "Кайф";
  • Потап : "Поздравляем";
  • Юрий Горбунов : "Счастье молодым";
  • Татьяна Решетник : "Круто, поздравляю";
  • Алена Алена : "Счастья, здоровья. Детишек, как на небе звездочек";
  • Ирина Монатик : "Счастье молодым";
  • Маша Ефросинина : "Блин, вот так сюрприз. Не могу поверить!";
  • Антон Савлепов : "Окацуринились. Приветствую красавчик";
  • Петр Заставный : "Это фотошоп".


Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото с инстаграмма певицы

О Дантесе не забыли

Фаны не могли обойти тему с бывшими. Под фото они написали кучу комментариев о Владимире Дантесе и Даше Кацуриной:

  • "Это что, теперь будет две Кацурины? А как понять где кто?";
  • "На свадьбе историю любви рассказывали?";
  • "Не поняла. А где Дантес?";
  • "А потом Дантес женится на Даше, возьмет ее фамилию и все будут Кацурины";
  • "Будет смешно, когда Дантес заберет Кацурина у Нади";
  • "Дантес был ведущим на свадьбе?";
  • "Она же замужем за Дантесом".

Кепка и кеды на свадьбу

Миша Кацурин надел черный костюм и белую рубашку на праздник. Свой образ он завершил кедами и кепкой. Однако комментаторам не очень понравился аутфит жениха:

  • "У меня дед в таком прикиде траву косит";
  • "Он кепку хоть где-то снимает?";
  • "Не забудьте застрелить меня, если я надену кепку на свадьбу";
  • "Эта мода меня добивает. Я уже старею, или просто не разбираюсь в этом?";
  • "Бейсболку можно было и снять";
  • "На обувь денег не хватило".

Тиктокеры не отстают

Не только весь инстаграмм гудит о браке Дорофеевой и Кацурина, об этом говорят и в других соцсетях. В частности тикток: