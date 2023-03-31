Эти кадры заинтриговали поклонников, кто начал предполагать, что это свидетельствует о обручении с Кацуриным. Раньше на концерте Надя позвала любимого на сцену, чтобы вместе спеть.

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Перед камерой звезда предстала в новом трендовом образе. Она выбрала короткую юбку с разрезом, оверсайз свитер, подобранный в тон к юбке, а также классическую белую рубашку.

Довершили этот образ собранные волосы, легкий макияж и спортивную обувь. В то же время Дорофеева добавила украшения к образу. В частности, на безымянном пальце у нее видно кольцо.



Надя Дорофеева показала стильный образ / Фото с ее инстаграммы

В комментариях под публикацией, которую артистка обнародовала в соцсети, одна фанатка поинтересовалась о кольце: "Я одно кольцо вижу?". На это ответила фан-страница Нади Дорофеевой. Там подчеркнули, что это просто кольцо, не обручальное.



Надя Дорофеева показала кольцо на безымянном пальце / Фото с ее инстаграммы

Добавим, что на предыдущих фото в соцсетях у Нади тоже заметно это кольцо, поэтому очевидно, что артистка носит его уже давно.



Надя Дорофеева / Фото с ее инстаграммы

Сама же Дорофеева этот вопрос не прокомментировала.

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