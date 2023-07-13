Все слухи, которые ходили вокруг тайной свадьбы певицы и бизнесмена и ресторатора – подтвердились. Надя Дорофеева и Михаил Кацурин поженились.

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Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились

Новоиспеченные супруги поделились свадебными фото на личных страницах. Надя Дорофеева иронически подписала снимки, вспомнив о том, как в сети обсуждали их тайную свадьбу.

Говорят, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но фотки такие в телефонах у нас есть,

– поделилась звезда.



Дорофеева и Кацурин / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева на фото в приталенном бежевом платье украинского бренда TGBotanical на тонких бретелях, а также фате с кружевом. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами.

Михаил Кацурин выбрал черный классический костюм и белую рубашку. Его образ дополняли кеды и кепка.



Дорофеева и Кацурин / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Напомним, еще в марте Надя Дорофеева спровоцировала слухи о помолвке из-за кольца на пальце. В июне сетью поползли слухи о тайной свадьбе, на которой были и звездные гости. Им вроде бы запретили фотографировать пару, чтобы о мероприятии никто не узнал.

Как развивались отношения Нади Дорофеевой и Миши Кацурина

В марте прошлого года Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе после шести лет брака. В тот же день о разрыве сообщили Даша и Михаил Кацурины.

Со временем в сети заподозрили, что Надя встречается с Кацуриным. 21 июня они действительно подтвердили свои отношения совместным фото. Пара публиковала все больше фотографий вместе и показывала, как проводит время.

Недавно супруги засветились в киевском ЦНАПе. Шоумен Вячеслав Соломко заподозрил, что Надя и Миша поженились, а Слава Демин заверил, что певица выписывается из дома, где жила вместе с Владимиром Дантесом.

Добавим, что для певицы это второй брак, тогда как для бизнесмена – третий. Кацурин воспитывает двоих детей от брака с Дашей – дочь Александру и сына Ивана.