На днях Надя Дорофеева уже реагировала на слухи о тайной свадьбе с Мишей Кацуриным. Тогда она на комментарии подписчиков о том, что женится 15 июня, ответила с юмором: "Хахаха, ну будем знать".

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Шоумен Вячеслав Соломко опубликовал фото Дорофеевой с Кацуриным в своем Инстаграмме. Под фотографией он оставил интригующую подпись: "Неужели женятся или оформляют субсидию?"

Реакция Дорофеевой

Сама Надя Дорофеева уже отреагировала на это фото. Она перепостила его в инстаграм-сторис и пошутила, что им уже не дают спокойно оформить субсидию. Этим звезда опровергла слухи о женитьбе.



Дорофеева отреагировала на фото из ЦНАПа / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Что Дорофеева на самом деле делала в ЦНАПе

Шоумен Слава Демин заявил, что якобы знает истинную причину пребывания звездной пары в ЦНАПе. По его словам, Дорофеева просто выписывается из дома под Киевом, в котором жила с Владимиром Дантесом

Точно знаю, что именно на этой фотографии они не расписывались, а... выписывалась... Надя из общего дома в Крюковщине, где жила вместе с Вовой Дантесом. Так что пока пышная свадьба упраздняется,

– сообщил Демин.

Еще в марте Дорофеева спровоцировала слухи о помолвке через кольцо на пальце. Но это оказалось обычное украшение.

Напомним, что после развода с Дантесом Надя начала встречаться с другом Михаилом Кацуриным. Пара уже давно живет вместе. В то же время Владимир сошёлся с бывшей женой Миши – Дашей.