Дома теперь просто нет, – дом Натальи Могилевской в Буче разбомбили российские оккупанты

Певица Наталья Могилевская призналась, что ее дом в Буче уничтожили российские военные. Оккупанты жили в ее доме, а когда шли, то просто разбомбили его.

Россияне приносят на украинские земли только боль и смерть. Они беспощадно уничтожают все на своем пути. О варварствах и преступлениях российских военных в очередной раз говорят украинские звезды.

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Россияне разбомбили дом Натальи Могилевской

Артистка призналась, что ее дома в Буче больше нет. В начале войны туда быстро зашли российские войска, они селились в домах украинцев, бежавших от войны. Захватчики уничтожали все то, что украинцы строили годами. Так случилось и с домом Могилевской.

В доме жили орки, они украли все – даже тапочки, постельное белье, матрасы и даже решетку из плиты. После этого они ушли и дом разбомбили. То есть дома теперь просто нет,

– призналась артистка.

Наталья добавила: "Наш дом – это наша душа, наша вторая кожа. Это настолько неприятно, когда другие люди касаются грязными руками твоего интимного. Это настолько больно, что я не могу передать. Об этом даже говорить неприятно".

Звезды, чьи дома уничтожили оккупанты

Телеведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя. Там до войны жила его семья. Теперь мужчина сообщил, что оккупанты разрушили дом, где была их квартира. Места, где вырос ведущий, больше нет.

Дом лидера группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина находился под Гостомелем. Артист строил его на все заработанные деньги. Теперь от дома не осталось ничего, кроме двух дымоходов.

Родители певицы Оли Цыбульской некоторое время находились в оккупации в Ирпене. К счастью, им удалось выбраться оттуда. Сейчас от родительского дома артистки остались только развалины.

недавно лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин в интервью 24 каналу рассказывал, что архитектурные разрушения Бучи переоценены . Город выстоял. Возможно, потому, что кафиры зашли туда сразу и наши защитники не могли бить по ним. Однако все же есть разрушенные дома и судьбы.

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