Украинская телеведущая Василиса Фролова родом из Харькова, где родилась и училась. На днях она сообщила, что российские ракеты попали в ее двор.

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Российские бомбы попали в родной двор Василисы Фроловой

Прилет в Харьков был очень болезненным для телеведущей, поскольку она родилась, выросла и провела все детство.

Мой родной двор в Харькове. Вчера. Четыре хрущевки на Новых Домах, в которых я знала почти всех жителей, каждый подъезд, потому что везде были друзья и одноклассники, помню каждую яму в асфальте, потому что первый собственный автомобиль припарковать именно в этом дворе было детской мечтой,

– призналась Василиса Фролова.



Двор Василисы Фроловой / Фото из инстаграма Василисы Фроловой

"Вчера именно перед моими окнами именно на мою родную поляну прилетели долбанные российские ракеты! Я весь день до сих пор не могу это принять, но мне уже написало столько людей… Два человека в моем дворе погибли, раненые детки, которые просто играли в футбол! Россияне уничтожают двор за двором, дом за домом, город за городом, но они не в состоянии уничтожить страну! Не по зубам!" – эмоционально добавила звезда.

Василиса Фролова призналась, что уже не может подобрать уместных слов, чтобы описать тех, кто запускает ракеты: "У нас слишком много рычагов, ненависти, мести и желания победить! Инстаграм удаляет сообщения с бранными словами... Еще не придумали такого слова, которое бы хоть близко описало этих тварей".

Ракеты прилетели во двор Фроловой: смотрите видео

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