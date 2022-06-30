Украинская телеведущая Василиса Фролова родом из Харькова, где родилась и училась. На днях она сообщила, что российские ракеты попали в ее двор.
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Российские бомбы попали в родной двор Василисы Фроловой
Прилет в Харьков был очень болезненным для телеведущей, поскольку она родилась, выросла и провела все детство.
Мой родной двор в Харькове. Вчера. Четыре хрущевки на Новых Домах, в которых я знала почти всех жителей, каждый подъезд, потому что везде были друзья и одноклассники, помню каждую яму в асфальте, потому что первый собственный автомобиль припарковать именно в этом дворе было детской мечтой,
– призналась Василиса Фролова.
Двор Василисы Фроловой / Фото из инстаграма Василисы Фроловой
"Вчера именно перед моими окнами именно на мою родную поляну прилетели долбанные российские ракеты! Я весь день до сих пор не могу это принять, но мне уже написало столько людей… Два человека в моем дворе погибли, раненые детки, которые просто играли в футбол! Россияне уничтожают двор за двором, дом за домом, город за городом, но они не в состоянии уничтожить страну! Не по зубам!" – эмоционально добавила звезда.
Василиса Фролова призналась, что уже не может подобрать уместных слов, чтобы описать тех, кто запускает ракеты: "У нас слишком много рычагов, ненависти, мести и желания победить! Инстаграм удаляет сообщения с бранными словами... Еще не придумали такого слова, которое бы хоть близко описало этих тварей".
Ракеты прилетели во двор Фроловой: смотрите видео
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