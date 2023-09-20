"Ты приносишь радость": муж принцессы Беатрис замиловал сеть новым фото дочери

Дочери принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци исполнилось два года. Папа показал новое фото девочки и посвятил ей трогательные строчки в соцсети.

Королевская семья скрывает лицо 2-летней Сиенны, поэтому на фото малышка стоит спиной к камере. Однако милые слова Эдоардо к дочери тронули сеть.

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По случаю дня рождения дочери известный папа обратился к Сиенне.

Маленькая девочка с днем рождения. Ты каждый день приносишь нам столько любви и радости,

– написал муж Беатрис.

Эдоардо Мапелли Моцци порадовал подписчиков веселым фото, на котором 2-летняя Сиенна позировала в изысканном длинном платье и большой шляпе. Девочка уверенно шагала вперед.



Дочь принцессы Беатрис / Фото из инстаграммы Эдоардо

Поклонники и знакомые супруги присоединились к поздравлениям. Они написали множество комплиментов маленькой дочери принцессы:

"С днем рождения, милая Сиенна! Такая стильная, как мама!"

"Так много любви к девочке сегодня".

"Приветствую, Сиенна, благослови тебя Бог и да освещает твой путь".

"Поздравляем вас, родители, бабушки и дедушки".

"С днем рождения, Сиенна. Посмотрите на эти ножки".

"С днем рождения, маленькая Сеси".

"Такое милое платье".

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