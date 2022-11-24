Народная артистка Ольга Сумская из Украины не выехала. С мужем Виталием Борисюком и дочкой Анной она живет в многоэтажке в Киеве. Похоже, дома у нее все на электричестве, но звезда придумала, как не остаться голодной даже без света.

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Ольга Сумская варила суп в подъезде

В инстаграме Сумская показала, что прямо в подъезде при свечах готовила ужин на газовой горелки. Они с мужем варили суп со шпинатом и фрикадельками. "Не пропадем. Такие лайфхаки, украинцы ко всему приспособились", – заявила актриса на камеру.

После сегодняшнего обстрела Киева и области поняла, что стоит все же запастись самым необходимым. Скажем такие баллончики с газом, чтобы приготовить суп, которого хватит на пару дней. Мы пока без света и без воды,

– комментировала Ольга Сумская вечером 23 ноября.

Кстати, в интервью 24 каналу Ольга Сумская рассказывала, что живет в центре, и вокруг много разрушенных домов. После одного из утренних прилетов артистку "сдуло с кровати".

Главное об обстреле Киева и области 23 ноября