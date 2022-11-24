Народная артистка Ольга Сумская из Украины не выехала. С мужем Виталием Борисюком и дочкой Анной она живет в многоэтажке в Киеве. Похоже, дома у нее все на электричестве, но звезда придумала, как не остаться голодной даже без света.
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Ольга Сумская варила суп в подъезде
В инстаграме Сумская показала, что прямо в подъезде при свечах готовила ужин на газовой горелки. Они с мужем варили суп со шпинатом и фрикадельками. "Не пропадем. Такие лайфхаки, украинцы ко всему приспособились", – заявила актриса на камеру.
После сегодняшнего обстрела Киева и области поняла, что стоит все же запастись самым необходимым. Скажем такие баллончики с газом, чтобы приготовить суп, которого хватит на пару дней. Мы пока без света и без воды,
– комментировала Ольга Сумская вечером 23 ноября.
Кстати, в интервью 24 каналу Ольга Сумская рассказывала, что живет в центре, и вокруг много разрушенных домов. После одного из утренних прилетов артистку "сдуло с кровати".
Главное об обстреле Киева и области 23 ноября
- Днем 23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 ракет. На Киев летела 31 ракета. Силам ПВО удалось сбить 21 снаряд. К сожалению, остальные 10 уничтожили инфраструктуру и забрали жизни гражданских.
- По состоянию на вечер было известно о трех погибших в Киеве. Среди них 17-летняя девочка. В то время как пострадали 11 жителей столицы – 10 из них госпитализировали, а одному раненому оказали помощь на месте.
- Враг также попал в многоэтажку в Вышгороде. Взрывом повредило еще четыре дома. Там погибли 5 человек, а пострадали – 35. Среди них 6 детей, а самой маленькой девочке всего 5 лет.