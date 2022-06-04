Дочь Гарри и Меган празднует первый день рождения: поздравила ли ее королевская семья

На платиновый юбилей Елизаветы II съехалась вся семья, даже внук Гарри с Меган Маркл и детьми. В пятницу, 3 июня, Ее Величество познакомилось с дочерью пары Лилибет, а 4 июня кроха празднует свой первый день рождения.

В июне Меган Маркл и принц Гарри впервые привезли дочь Лилибет в Великобританию, и ее наконец-то увидела прабабушка Елизавета II и другие члены королевской семьи. Ни Ее Величество, ни принц Чарльз с Камиллой, ни Кейт Миддлтон с принцем Уильямом не обошли вниманием день рождения девочки.

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Королевская семья поздравляет Лилибет с днем рождения

Первой Лилибет поздравила прабабушка Елизавета II. В твиттере королевской семьи от ее имени лаконично написали: "Поздравляем Лилибет с первым днем рождения".

Вслед за Ее Величеством к дочери Меган Маркл и принцу Гарри обратился дедушка принц Чарльз с женой герцогиней Камиллой. "Поздравляем Лилибет с первым днем рождения сегодня", – говорится в твиттере Кларенс-хаус.

Герцоги Кембриджские – Кейт Миддлтон и принц Уильям – тоже присоединились к поздравлениям публично и тоже в твиттере: "Поздравляем с днем рождения Лилибет, которой сегодня исполняется год".

ни Лилибет, ни ее старший брат Арчи не засветились на публике во время военного парада Trooping the Color возле Букингемского дворца. Их родителей принца Гарри и Меган Маркл не было даже на балконе , за авиашоу супруги наблюдали из дворцового окна, но без детей.

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