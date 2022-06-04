Дочь Гарри и Меган празднует первый день рождения: поздравила ли ее королевская семья

4 июня 2022 , 14:31
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На платиновый юбилей Елизаветы II съехалась вся семья, даже внук Гарри с Меган Маркл и детьми. В пятницу, 3 июня, Ее Величество познакомилось с дочерью пары Лилибет, а 4 июня кроха празднует свой первый день рождения.

В июне Меган Маркл и принц Гарри впервые привезли дочь Лилибет в Великобританию, и ее наконец-то увидела прабабушка Елизавета II и другие члены королевской семьи. Ни Ее Величество, ни принц Чарльз с Камиллой, ни Кейт Миддлтон с принцем Уильямом не обошли вниманием день рождения девочки.

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Королевская семья поздравляет Лилибет с днем рождения

  • Первой Лилибет поздравила прабабушка Елизавета II. В твиттере королевской семьи от ее имени лаконично написали: "Поздравляем Лилибет с первым днем рождения".
  • Вслед за Ее Величеством к дочери Меган Маркл и принцу Гарри обратился дедушка принц Чарльз с женой герцогиней Камиллой. "Поздравляем Лилибет с первым днем рождения сегодня", – говорится в твиттере Кларенс-хаус.
  • Герцоги Кембриджские – Кейт Миддлтон и принц Уильям – тоже присоединились к поздравлениям публично и тоже в твиттере: "Поздравляем с днем рождения Лилибет, которой сегодня исполняется год".

Напомним, ни Лилибет, ни ее старший брат Арчи не засветились на публике во время военного парада Trooping the Color возле Букингемского дворца. Их родителей принца Гарри и Меган Маркл не было даже на балконе, за авиашоу супруги наблюдали из дворцового окна, но без детей.

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Как Меган и Гарри будут праздновать первый год дочери

  • По информации инсайдеров, день рождения Лилибет будут праздновать в коттедже Фрогмор, что возле Виндзорского замка. Именно в нем пара жила до того, как отреклась от королевских обязанностей и переехала в США.
  • Ради семейного торжества королева Елизавета II даже пропустит конную гонку, запланированную на 4 июня на ипподроме Эпсома Даунса. Это третий раз за всю историю правления Ее Величество не появится на соревнованиях.
  • Однако, как пишет Metro, Меган и Гарри "хотят быть как можно скромнее во время этой поездки", чтобы не омрачить празднование юбилея Елизаветы II на троне. Так что фото с празднования ждать не стоит.
Автор: Марина Джура