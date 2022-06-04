У червні Меган Маркл і принц Гаррі вперше привезли доньку Лілібет до Великої Британії, і її нарешті побачила прабабуся Єлизавета ІІ та інші члени королівської сім'ї. Тож ані Її Величність, ані принц Чарльз з Каміллою, ані Кейт Міддлтон з принцом Вільямом не оминули увагою день народження дівчинки.
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Королівська сім'я вітає Лілібет з днем народження
- Найпершою Лілібет привітала прабабуся Єлизавета ІІ. У твіттері королівської родини від її імені лаконічно написали: "Вітаємо Лілібет з першим днем народження".
- Слідом за Її Величністю до доньки Меган Маркл і принца Гаррі звернувся дідусь принц Чарльз з дружиною герцогинею Каміллою. "Вітаємо Лілібет з першим днем народження сьогодні", – йдеться у твіттері Кларенс-хаус.
- Герцоги Кембриджські – Кейт Міддлтон і принц Вільям – теж долучилися до привітань публічно і теж у твіттері: "Вітаю з днем народження Лілібет, якій сьогодні виповнюється рік".
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Як Меган і Гаррі святкуватимуть перший рік доньки
- За інформацією інсайдерів, день народження Лілібет святкуватимуть у котеджі Фрогмор, що біля Віндзорського замку. Саме в ньому пара жила до того, як зреклася королівських обов'язків і переїхала до США.
- Заради сімейного торжества королева Єлизавета ІІ навіть пропустить кінні перегони, заплановані на 4 червня на іподромі Епсома Даунса. Це втретє за всю історію правління Її Величність не з'явиться на змаганнях.
- Однак, як пише Metro, Меган і Гаррі "хочуть бути якомога скромнішими під час цієї поїздки", аби не затьмарити святкування ювілею Єлизавети ІІ на троні. Тож фото зі святкування чекати не варто.