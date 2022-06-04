У червні Меган Маркл і принц Гаррі вперше привезли доньку Лілібет до Великої Британії, і її нарешті побачила прабабуся Єлизавета ІІ та інші члени королівської сім'ї. Тож ані Її Величність, ані принц Чарльз з Каміллою, ані Кейт Міддлтон з принцом Вільямом не оминули увагою день народження дівчинки.

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Королівська сім'я вітає Лілібет з днем народження

Найпершою Лілібет привітала прабабуся Єлизавета ІІ. У твіттері королівської родини від її імені лаконічно написали: "Вітаємо Лілібет з першим днем народження".

Слідом за Її Величністю до доньки Меган Маркл і принца Гаррі звернувся дідусь принц Чарльз з дружиною герцогинею Каміллою. "Вітаємо Лілібет з першим днем народження сьогодні", – йдеться у твіттері Кларенс-хаус.

Герцоги Кембриджські – Кейт Міддлтон і принц Вільям – теж долучилися до привітань публічно і теж у твіттері: "Вітаю з днем народження Лілібет, якій сьогодні виповнюється рік".

Нагадаємо, ані Лілібет, ані її старший брат Арчі не засвітилися на публіці під час військового параду Trooping the Color біля Букінгемського палацу. Їхніх батьків принца Гаррі та Меган Маркл не було навіть на балконі, за авіашоу подружжя спостерігало з палацового вікна, але без дітей.

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