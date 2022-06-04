В июне Меган Маркл и принц Гарри впервые привезли дочь Лилибет в Великобританию, и ее наконец-то увидела прабабушка Елизавета II и другие члены королевской семьи. Ни Ее Величество, ни принц Чарльз с Камиллой, ни Кейт Миддлтон с принцем Уильямом не обошли вниманием день рождения девочки.
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Королевская семья поздравляет Лилибет с днем рождения
- Первой Лилибет поздравила прабабушка Елизавета II. В твиттере королевской семьи от ее имени лаконично написали: "Поздравляем Лилибет с первым днем рождения".
- Вслед за Ее Величеством к дочери Меган Маркл и принцу Гарри обратился дедушка принц Чарльз с женой герцогиней Камиллой. "Поздравляем Лилибет с первым днем рождения сегодня", – говорится в твиттере Кларенс-хаус.
- Герцоги Кембриджские – Кейт Миддлтон и принц Уильям – тоже присоединились к поздравлениям публично и тоже в твиттере: "Поздравляем с днем рождения Лилибет, которой сегодня исполняется год".
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Как Меган и Гарри будут праздновать первый год дочери
- По информации инсайдеров, день рождения Лилибет будут праздновать в коттедже Фрогмор, что возле Виндзорского замка. Именно в нем пара жила до того, как отреклась от королевских обязанностей и переехала в США.
- Ради семейного торжества королева Елизавета II даже пропустит конную гонку, запланированную на 4 июня на ипподроме Эпсома Даунса. Это третий раз за всю историю правления Ее Величество не появится на соревнованиях.
- Однако, как пишет Metro, Меган и Гарри "хотят быть как можно скромнее во время этой поездки", чтобы не омрачить празднование юбилея Елизаветы II на троне. Так что фото с празднования ждать не стоит.