Первый день рождения наследницы королевского престола будет особенным. Его организуют рядом с Виндзорским замком, где обитает Ее Величество.

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Меган Маркл и принц Гарри приедут в Лондон

В июне королева Елизавета II будет праздновать не только платиновый юбилей правления, но и ожидает важной встречи с внучкой, которую еще не имела возможности увидеть. Также она встретится с внуком Арчи, уже два года живущим с родителями в Соединенных Штатах Америки.

По информации СМИ, день рождения маленькой Лилибет будут праздновать во Фрогмор-коттедже, расположенном возле Виндзорского замка. В этом коттедже к выходу из монаршей семьи жили Меган Маркл и принц Гарри. Однако на этот раз супруги с детьми планируют остановиться в отеле, а не в бывшей резиденции.

Вероятно, королева пропустит конную гонку, которая запланирована в день рождения внучки. Это будет только третий раз за всю историю ее правления. До этого Ее Величество пропускало победы в 1956 году, когда было с государственным визитом в Швеции, и в 1984 году, когда ездило во Францию.

Отметим, в конце мая отца Мегана Маркла госпитализировали после инсульта. Тогда 77-летний Том Маркл находился в одной из больниц Калифорнии, где проходил обследование. После этого случая СМИ сообщали, что принц Гарри откажется от поездки в Лондон, которая была запланирована по случаю платинового юбилея правления бабушки. Но, похоже, что принц решил не менять планы и вместе с семьей отправится навестить Елизавету II.

После ухода из королевской семьи в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл вдвоем были в Великобритании только раз. В апреле 2022 года они встречались с Елизаветой II перед поездкой в Нидерланды на "Игры непокоренных".